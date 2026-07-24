Peste 500 de tineri în tabără la Nemțișor

Ca în fiecare an, spre final de iulie, Poiana Nemțișor devine locul de întâlnire al bucuriei, rugăciunii și dialogului, găzduind cea de‑a XVII‑a ediție a Taberei „Nemțișor”. Evenimentul, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, adună peste 500 de tineri din întreaga eparhie, dar și din alte colțuri ale țării și din afara ei. Joi, 23 iulie, participanții, voluntarii și moderatorii taberei au luat parte la Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.

Programul taberei a inclus conferințe tematice, sesiuni de dialog, ateliere formative, activități sportive și momente liturgice, oferind tinerilor un cadru prielnic pentru meditație duhovnicească, dar și pentru cultivarea relațiilor de prietenie cu ceilalți participanți sosiți din întreaga țară.

Joi dimineață, în cadrul slujbei arhierești, părintele Aurel Stoleru, responsabil de tineret în cadrul Protopopiatului Iași II, a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a transmis tinerilor de la Nemțișor câteva sfaturi pentru o viață duhovnicească îmbunătățită, menționând în acelaşi timp cât de importante sunt smerenia și viața curată în dobândirea Împărăției lui Dumnezeu:

„Tinerilor și tinerelor, rămâneți în Liturghia Bisericii! […] Spuneți tuturor cât bine ne face Domnul și câtă pace și bucurie dobândim aici în Liturghia Bisericii! De aceea spunem acum la final: «În pace să ieșim!», ca pacea, bucuria, liniștea, împlinirea pe care le dobândim aici să le putem răspândi pretutindeni în lume! Și v‑am cunoscut bine aseară, am dialogat cu voi, v‑am binecuvântat pe fiecare în parte, pentru că sunteți tineri misionari! Cu adevărat misionari! Să nu vă fie spre semeție ceea ce vă spun acum: Sunteți tineri misionari, voi sunteți aluatul care va dospi frământătura tinerească în mijlocul cărora vă aflați - la școală, la universitate, în societate, oriunde -, voi veți fi și vă rog să fiți, cu toată râvna și dragostea față de Domnul, luminători! Să‑i luminați, să‑i încălziți pe cei de lângă voi și prin pilda vieții voastre, și prin cuvânt. Așa cum v‑am spus aseară, ceea ce nu reușim prin cuvânt, întotdeauna reușim prin pilda vieții”.

La finalul Sfintei Liturghii, participanții de la Nemțișor au fost prezenți la lansarea volumului „Gânduri de la Nemțișor din Poiana Prieteniei - opt dialoguri pentru tineri”. ⁠Cartea, publicată la Editura Doxologia, cuprinde opt conferințe care au fost susținute în edițiile precendente. Volumul conține texte extrase din conferințele și predicile ținute de Înaltpreasfințiții Părinți Mitropoliți Teofan al Moldovei și Bucovinei, Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, Serafim al Europei Centrale, de Părintele Episcop Macarie al Europei de Nord, de pr. Constantin Necula de la Sibiu, pr. Constantin Coman de la București, dar și de vrednica de pomenire maica Siluana Vlad.