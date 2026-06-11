Pomenirea arhimandritului Mina Dobzeu la Huși

Data: 11 Iunie 2026

Sâmbătă, 6 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat la mormântul părintelui arhimandrit Mina Dobzeu, din latura de est a Catedralei Episcopale din Huși, slujba Parastasului, la 8 ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Un numeros sobor de preoți, din care au făcut parte și părinții consilieri de la Centrul eparhial Huși, și părinții protopopi din eparhie, a participat la acest moment de rugăciune și aducere aminte.

Credincioșilor din Huși și împrejurimi li s‑au adăugat și membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Hușilor, prezenți în aceeași zi la ședința de constituire a acestui for pentru mandatul 2026‑2030.

În cuvântul său, ierarhul Hușilor a vorbit despre atitudinea mărturisitoare, fără intermitențe, a părintelui arhimandrit Mina Dobzeu: „Am săvârșit slujba de pomenire a părintelui Mina Dobzeu, mare mărturisitor, ucenicul Episcopului‑martir Grigorie Leu și botezătorul marelui om de cultură - părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia din Maramureș. Cei care ați citit volumul de documente despre părintele Mina Dobzeu, ați putut constata, cu maximă limpezime și evidență, că a fost un mărturisitor constant, fără nici o intermitență, a credinței în Hristos, în fața tăvălugului materialist ateu al comunismului. Aceasta este una dintre marile virtuți ale părintelui Mina Dobzeu, rezistența fără nici un fel de intermitență, până la sfârșitul vieții sale, în fața diavolului comunismului. Aceasta l‑a așezat în ceata marilor mărturisitori din perioada comunistă. Dacă am fi sinceri și ne‑am pune în oglindă cu modul acesta de mărturisire al părintelui Mina, nu știu dacă noi am avea curajul să spunem că ne regăsim în ipostaza lui. Din păcate, noi ne clătinăm la cea mai mică bătaie de vânt care este în contrast cu ceea ce credem, pentru că ținem mai mult la imaginea noastră decât la credința în Hristos, suntem mânați de orgolii și cedăm în fața unui compromis despre care simțim că ne poate smulge dintr‑o situație complexă sau care să pună în pericol viața noastră. Părintele Mina nu a cedat nici o secundă. Această lipsă de cedare se datorează iubirii pe care o avea față de Hristos. Când iubim pe cineva foarte mult, nu putem să‑l trădăm în nici o secundă. Când suntem acaparați și locuiți de iubirea propriului nostru ego, vom trăda permanent pe cei din jur, dar și pe Însuși Hristos, pentru că inima noastră este plină de iubire egolatră. Cuvintele părintelui Mina, pe care le și avem inscripționate pe crucea mormântului, își dovedesc din plin relevanța pentru lumea în care trăim noi. Este un îndemn pe care parcă îl sfidăm prin faptele noastre, prin atitudinile și poziționările noastre. Părintele Mina ne spunea «uită răul, rabdă mult și iartă totul». Dacă luăm în parte fiecare din aceste cuvinte, vom regăsi antiteza acestor îndemnuri în lumea în care trăim noi, inclusiv în lumea bisericească. Să aibă parte Părintele Mina de odihnă veșnică și noi să‑i menținem memoria cât mai vie, dându‑l ca exemplu de mare mărturisitor al credinței.

Noi intenționăm, și se va concretiza acest lucru, să facem din chilia părintelui Mina o chilie memorială, cu panouri digitale, cu acces rapid la biografia sa, cu o expoziție fotografică și, desigur, cu conservarea și expunerea tuturor obiectelor care i‑au aparținut”.