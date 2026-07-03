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Popas de rugăciune la o biserică din Tulcea

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Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 03 Iulie 2026

Parohia tulceană „Sfinţii Doctori fără de arginți Cosma și Damian” şi-a serbat miercuri, 1 iulie, ocrotitorii spirituali.

Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s-a aflat în mijlocul credincioșilor, săvârşind Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. La slujbă au participat credincioși din parohiile tulcene, care au venit să cinstească ocrotitorii bisericii, pe unii dintre cei mai cunoscuți sfinți tămăduitori de suferințe trupești și sufletești. La final, Preasfinţia Sa a vorbit despre viaţa şi activitatea Sfinţilor doctori fără de arginți Cosma și Damian din Roma și despre evlavia pe care credincioșii au arătat-o întotdeauna celor care cu dragoste și devotament îi tratează și îi ajută pe cei bolnavi. S-a oficiat și slujba de pomenire a celor adormiți. Singura biserică din Episcopia Tulcii cu hramul „Sfinţii Doctori fără de arginți Cosma și Damian din Roma” a fost construită în perioada 2007-2013 și sfinţită la 17 mai 2026 de IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

 

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