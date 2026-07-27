Popas duhovnicesc la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din Teleorman

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a poposit, în Duminica a 8‑a după Rusalii, 26 iulie, în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” din localitatea Siliștea Gumești, județul Teleorman. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului monahal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Galaction a tâlcuit Evanghelia Duminicii a 8‑a după Rusalii, în care este relatată minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești.

„Această minune s‑a petrecut pentru a întări cuvântul învățăturii Mântuitorului Hristos, Care ne îndeamnă: «Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, iar toate celelalte vi se vor adăuga vouă». Această minune întărește învățătura credinței noastre despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga Sa făptură și, în mod deosebit, pentru noi, oamenii, cununa creației Sale. Dumnezeu ne poartă de grijă, iar Însuși Mântuitorul Hristos ne spune atunci când ne îndeamnă să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, iar toate celelalte ni se vor adăuga. El ne spune: «Priviți la păsările cerului: nu ară, nu seamănă, nu seceră și nu adună în hambare, iar Tatăl vostru Cel ceresc le dăruiește, la bună vreme, hrana cea trebuitoare pentru viața lor». Și mai adaugă Mântuitorul: «Priviți la crinii câmpului. Adevărat vă spun vouă că nici Solomon, în toată slava sa, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă Dumnezeu iarba câmpului, care astăzi este, iar mâine se usucă și se aruncă în foc, o împodobește atât de minunat, cu cât mai mult pe voi, puțin credincioșilor!» Sfânta Evanghelie ne învață să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu și să nu fim stăpâniți de grijile lumești, ci să cultivăm credința, rugăciunea și recunoștința pentru toate darurile primite. Atunci când omul Îl așază pe Dumnezeu pe primul loc în viața sa și Îi încredințează toate grijile, primește puterea de a birui încercările și binecuvântarea de a trăi în pace și în comuniune cu El”, a spus Preasfinţia Sa.

De asemenea, ierarhul a evidențiat chipul luminos al Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitorul sfântului așezământ monahal, subliniind că acesta rămâne un model de credință, jertfelnicie și milostivire pentru toți creștinii: „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon s‑a arătat, atât în timpul vieții sale, cât și după trecerea la cele veșnice, grabnic ajutător și mult milostiv pentru cei aflați în neputințe și în boli sufletești și trupești. De aceea, îl cinstim și îi cerem să fie mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu, ca, prin rugăciunile sale, să dobândim mila și binecuvântarea Lui.”

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.