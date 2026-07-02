Recunoaştere pentru protopopul martir Aurel Munteanu

Data: 02 Iulie 2026

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat marți, 30 iunie 2026, proiectul de lege prin care părintele Aurel Munteanu, protoiereu al Protoieriei de Huedin, este declarat martir și erou al națiunii române, informează Basilica.ro. Actul normativ instituie, totodată, Ziua Martirilor Români din Huedin, care va fi marcată anual în data de 10 septembrie.

Proiectul legislativ a fost aprobat cu 276 de voturi pentru, un vot împotrivă și nici o abținere, urmând să fie transmis Președintelui României spre promulgare.

Legea recunoaște activitatea bisericească, culturală, națională și socială desfășurată de protopopul Aurel Munteanu în zona Huedinului și a Munților Vlădeasa, precum și jertfa sa din 10 septembrie 1940, când a fost ucis de autoritățile horthyste instalate în nordul Transilvaniei în urma Dictatului de la Viena.

Prin același act normativ este instituită Ziua Martirilor Români din Huedin, dedicată comemorării protopopului Aurel Munteanu, a jandarmului Gheorghe Nicula și a celorlalți români care și‑au pierdut viața în contextul evenimentelor tragice din toamna anului 1940.

Legea prevede, de asemenea, că autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile de cultură din țară și din străinătate pot organiza, cu prilejul acestei zile, manifestări comemorative, culturale și științifice.

Părintele Dan Lupuțan, protoiereu al Protopopiatului de Huedin, din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a evidențiat faptul că adoptarea legii reprezintă un act firesc de recunoaștere a unei personalități marcante din istoria românilor transilvăneni. „Pe lângă celelalte personalități ale panteonului românesc, Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul și Vasile Lucaciu, recunoscute prin lege de Parlamentul României drept martiri și eroi ai națiunii române, se adaugă, începând de astăzi, și figura protopopului martir Aurel Munteanu, de la Huedin. A avut o activitate deosebită pe toate planurile: bisericesc și spiritual, cultural și național, social și economic. A fost ctitor de biserici, de școli și reviste culturale, consilier județean și deputat în primul Parlament al României Mari”, a declarat părintele protopop.

Părintele protoiereu Aurel Munteanu s‑a născut la 2 mai 1882, în localitatea Merghindeal, județul Sibiu. După studiile teologice de la Sibiu, a fost numit în 1918 paroh la Huedin, devenind ulterior primul protopop al Protopopiatului Ortodox Huedin. S‑a remarcat printr‑o bogată activitate pastorală, culturală și națională, fiind ctitor al Catedralei Ortodoxe din Huedin.

După Dictatul de la Viena, a refuzat să‑și părăsească credincioșii, iar la 10 septembrie 1940 a fost torturat și ucis de extremiști horthyști, rămânând în memoria Bisericii și a neamului ca unul dintre martirii românilor din nordul Transilvaniei.