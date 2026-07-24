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Revedere după 50 de ani la Seminarul de la Neamț

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Un articol de: Pr. Gheorghe Bogus - 24 Iulie 2026

La Mănăstirea Neamț a avut loc joi, 9 iulie 2026, întâlnirea festivă a absolvenților promoției 1971‑1976 a Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, organizată la împlinirea a 50 de ani de la absolvire. Evenimentul a reunit 16 dintre cei 44 de absolvenți ai promoției, care au revenit în locul în care s‑au format pentru slujirea Bisericii.

Programul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii, urmată de slujba Parastasului pentru profesorii și colegii trecuți la cele veșnice. Participanții au înălțat rugăciuni în memoria celor 12 colegi ai promoției care au trecut la Domnul și au vizitat cimitirul mănăstirii, unde au adus un omagiu părintelui arhidiacon profesor Ioan Ivan, fost diriginte al promoției, și părintelui profesor Vasile Ignătescu.

Revederea a oferit prilejul evocării anilor petrecuți în seminar și al întâlnirii cu unii dintre profesorii care au contribuit la formarea lor teologică și duhovnicească, între care părinții profesori Mihai Vizitiu, Teoctist Caia și Ioan Istrati.

Întâlnirea s‑a încheiat cu o agapă frățească, organizată de părintele profesor Vasile Smău, într‑o atmosferă de bucurie și recunoștință. Participanții și‑au exprimat mulțumirea lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a se revedea după cinci decenii și și‑au manifestat speranța ca astfel de întâlniri să continue și în anii următori.

Evenimentul a evidențiat legăturile de prietenie și comuniune păstrate de absolvenții promoției de‑a lungul celor 50 de ani de slujire preoțească și a reprezentat un moment de recunoștință față de profesorii care le‑au călăuzit pașii în anii de formare.

 

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