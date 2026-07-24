La Mănăstirea Halmyris din judeţul Tulcea a avut loc joi, 23 iulie, revederea promoției 1983 a Seminarului Teologic Ortodox din Cluj‑Napoca. La eveniment au participat Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, şi membrii acestei promoţii. Întâlnirea a fost încununată prin participarea foştilor seminarişti clujeni la Sfânta Liturghie arhierească. Cei doi ierarhi au adresat participanților cuvinte de folos duhovnicesc, de binecuvântare și de felicitare, evocând anii de formare teologică, comuniunea frățească și responsabilitatea slujirii Bisericii lui Hristos.

În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Visarion i‑a oferit Preasfințitului Părinte Iustin cea mai înaltă distincție a Episcopiei Tulcii, Crucea „Sfântul Iachint”, în semn de prețuire și recunoștință și pentru legăturile frățești dintre cele două eparhii. La rândul său, Preasfințitul Părinte Iustin i‑a dăruit Episcopului Tulcii „Crucea și engolpionul maramureșean”.

La finalul programului liturgic, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru profesorii și colegii promoției 1983 care au trecut la Domnul în cei 43 de ani de la absolvirea Seminarului Teologic, fiind înălțate rugăciuni pentru odihna sufletelor lor și pentru veșnica lor pomenire.