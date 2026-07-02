Rezultate de excepție la Evaluarea Națională pentru absolvenții Liceului Ortodox din Oradea

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, instituție de învățământ aflată sub purtarea de grijă a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, confirmă și în acest an valoarea actului educațional prin rezultatele remarcabile obținute de absolvenții clasei a VIII‑a la Evaluarea Națională 2026.

Din cei 66 de elevi înscriși la examen, 65 au obținut medii de promovare, cu o rată de promovabilitate de 98,48%. Un motiv de deosebită bucurie îl constituie performanța elevului Edmond Cadar, care a obținut media 9,95, cea mai mare medie din județul Bihor, la egalitate cu un rezultat similar înregistrat la Colegiul Național „Emanuil Gojdu”. În mod simbolic, această reușită este cu atât mai frumoasă cu cât cealaltă elevă aflată pe primul loc, Diana Fernea, și‑a început parcursul educațional tot în cadrul ciclului primar al Liceului Ortodox orădean.

Profesorii de specialitate Codruța Caracoancea, Mirela Rus, Carmen Lazăr și Lavinia Marinca au pregătit elevii pentru probele de Limba și literatura română și Matematică, iar profesorii diriginți Georgeta Jain, Florica Popovici și Nicoleta Cioc au însoțit această generație pe parcursul anilor de gimnaziu. Întregul colectiv profesoral al liceului a contribuit la formarea intelectuală și umană a acestor tineri, alături de părinții lor, parteneri esențiali în procesul educațional.

Episcopia Oradiei adresează felicitări tuturor absolvenților promoției 2026, dorindu‑le ca rezultatele obținute să constituie începutul unui parcurs educațional și profesional încununat de împliniri, spre binele lor, al familiilor și al societății.