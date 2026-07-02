Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Rezultate de excepție la Evaluarea Națională pentru absolvenții Liceului Ortodox din Oradea

Rezultate de excepție la Evaluarea Națională pentru absolvenții Liceului Ortodox din Oradea

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 02 Iulie 2026

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, instituție de învățământ aflată sub purtarea de grijă a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, confirmă și în acest an valoarea actului educațional prin rezultatele remarcabile obținute de absolvenții clasei a VIII‑a la Evaluarea Națională 2026.

Din cei 66 de elevi înscriși la examen, 65 au obținut medii de promovare, cu o rată de promovabilitate de 98,48%. Un motiv de deosebită bucurie îl constituie performanța elevului Edmond Cadar, care a obținut media 9,95, cea mai mare medie din județul Bihor, la egalitate cu un rezultat similar înregistrat la Colegiul Național „Emanuil Gojdu”. În mod simbolic, această reușită este cu atât mai frumoasă cu cât cealaltă elevă aflată pe primul loc, Diana Fernea, și‑a început parcursul educațional tot în cadrul ciclului primar al Liceului Ortodox orădean.

Profesorii de specialitate Codruța Caracoancea, Mirela Rus, Carmen Lazăr și Lavinia Marinca au pregătit elevii pentru probele de Limba și literatura română și Matematică, iar profesorii diriginți Georgeta Jain, Florica Popovici și Nicoleta Cioc au însoțit această generație pe parcursul anilor de gimnaziu. Întregul colectiv profesoral al liceului a contribuit la formarea intelectuală și umană a acestor tineri, alături de părinții lor, parteneri esențiali în procesul educațional.

Episcopia Oradiei adresează felicitări tuturor absolvenților promoției 2026, dorindu‑le ca rezultatele obținute să constituie începutul unui parcurs educațional și profesional încununat de împliniri, spre binele lor, al familiilor și al societății.

 

Citeşte mai multe despre:   Liceul Ortodox din Oradea
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri