Sărbătoare la metocul chiriarhal de la Valea Budului-Bacău

Data: 03 Oct, 2020

Metocul chiriarhal de la Valea Budului, unde vieţuiesc maici sub îndrumarea maicii stareţe Magdalena Budeanu, și-a serbat hramul sub „Acoperământul Maicii Domnului”, anunţă Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Cu acest prilej a fost săvârșită Sfânta Liturghie baptismală de către un sobor de preoți băcăuani, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Cu prilejul hramului bisericii în care se roagă obștea acestui aşezământ monahal, au fost săvârșite Utrenia, Acatistul Acoperământului Maicii Domnului și Sfânta Liturghie de un sobor restrâns de preoți băcăuani, coordonat de preotul protopop Eugen-Ciprian Ciuche, protos fiind Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

În cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, pruncul diaconului Cosmin Duduman a fost botezat de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, primind numele de Ștefan-Ioachim.

Părintele protopop Eugen Ciprian Ciuche le-a adresat pelerinilor prezenți un cuvânt de învățătură, vorbind despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Vlaherne și intervenția mijlocitoare și ocrotitoare a Fecioarei Maria ori de câte ori cetatea Constantinopolului a fost asediată de cotropitori de-a lungul istoriei. Totodată, în contextul omagierii la nivel mondial a vârstnicului, preotul protopop a amintit câteva dintre activitățile pe care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin Protopopiatul Bacău, le desfășoară în vederea sprijinirii persoanelor vârstnice din parohii, amintind două dintre proiectele implementate până în prezent, „Maica Domnului, toiagul unei bătrâneți binecuvântate” și „Hristos, lauda bătrâneților mele”, prin care se vizează sprijinirea celor în vârstă și implicarea lor în activități specifice în zece dintre centrele sociale și așezămintele parohiale din protopopiat, în cadrul parteneriatelor încheiate cu instituții abilitate ale statului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit în cuvântul său despre simbolismul sărbătorii închinate Maicii Domnului, exprimându-și bucuria de a fi participat la sărbătoarea de astăzi împreună cu pelerinii care au urcat „Meteora” Bacăului. De asemenea, chiriarhul a subliniat semnificațiile teologice ale Liturghiei baptismale săvârșite pentru pruncul Ștefan-Ioachim, precizând faptul că sensul existenței creștine este o continuă căutare a profunzimilor lui Dumnezeu, dar și o actualizare a chipului lui Dumnezeu din om, ca împreună-lucrare cu harul dumnezeiesc, în trupul Bisericii. (Pr. Eugeniu Rogoti)