Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, cinstit la hramul mănăstirii din Vad

În ziua de prăznuire a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, 2 iulie, mănăstirea din Vad și‑a sărbătorit hramul, iar Sfânta Liturghie a fost săvârșită de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul de învățătură, părintele arhimandrit a vorbit despre credința profundă a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, evidenţiind faptul că bisericile ridicate de marele voievod au fost expresia credinței sale și moștenirea spirituală lăsată poporului român.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte pr. Ionuț Buftea, protopopul Dejului; protos. Nicodim Mircea Pop, starețul Mănăstirii Vad; protos. Teofan Timiș, starețul Mănăstirii Petru Rareș Vodă din Ciceu‑Corabia, județul Bistrița‑Năsăud; protos. Paisie Pașcu, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Spiridon” din Strâmba, județul Bistrița‑Năsăud, precum și alți preoți invitați.

La sărbătoarea hramului au participat numeroși credincioși din județul Cluj și din alte părți ale țării. Printre cei prezenți s‑au aflat primarii comunelor învecinate, precum și academicianul Marius Porumb.

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, vechea ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și‑a redobândit viața monahală, fiind reînființată ca mănăstire la 1 februarie 2012.