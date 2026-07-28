Sfinţirea unei biserici din judeţul Mehedinţi

În Duminica a 8‑a după Rusalii, 26 iulie, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, a sfinţit Biserica „Sfinți Voievozi Mihail și Gavriil” din Godeanu, filie a Parohiei Obârşia Cloşani, Protopopiatul Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de cei doi ierarhi pe o scenă amenajată în curtea sfântului lăcaş. Pornind de la fragmentul evanghelic de la Matei 14, 14‑22, care relatează minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, Preasfințitul Părinte Sebastian a evidențiat faptul că, deși această minune a fost una dintre cele mai impresionante manifestări ale iubirii lui Dumnezeu față de oameni, Mântuitorul nu Se bucură de această faptă extraordinară. El cunoștea adâncul inimii omului și știa că entuziasmul mulțimii avea să fie de scurtă durată.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a adresat un cuvânt de prețuire și recunoștință tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a acestei zile de sărbătoare. În mod deosebit, a mulțumit Episcopului Slatinei și Romanaților pentru dragostea frățească și comuniunea liturgică împărtășită în aceaste zile. Totodată, l‑a felicitat pe părintele paroh Victor Muscalu, apreciind osteneala depusă în înfrumusețarea sfântului lăcaș, grija permanentă pentru viața liturgică și pastorală a comunității, oferindu‑i „Crucea Mehedințeană”. Au fost oferite gramate de vrednicie donatorilor și sprijinitorilor acestei biserici, precum și diplome de apreciere pentru două eleve din comună cu rezultate foarte bune la olimpiadele județene de religie și matematică.