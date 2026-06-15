Slujire arhierească la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Sibiu

Credincioșii Parohiei Calea Poplăcii II din oraşul Sibiu au primit duminică, 14 iunie, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohială şi l‑a instalat la final pe noul preot coslujitor, părintele Ioan Vasile. Din soborul care a slujit împreună cu ierarhul, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, au făcut parte preotul paroh Gheorghe Sabău, noul preot coslujitor Ioan Vasile, precum şi alţi clerici. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Nicolae Crăciun, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a explicat însemnătatea Duminicii Sfinţilor Români şi a tâlcuit apoi Evanghelia citită în această duminică în care se prezintă chemarea la apostolat a ucenicilor Mântuitorului Iisus Hristos.

„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca prima duminică după Duminica Tuturor Sfinţilor să fie închinată Sfinţilor Români pentru ca să simţim şi noi cu adevărat că suntem într‑o Biserică mărturisitoare, vie, care dă sfinţi. (...) Chemarea pe care Mântuitorul a făcut‑o ucenicilor a fost una duhovnicească, o chemare dumnezeiască la o lucrare care începuse să se formeze în lume, lucrarea de mântuire a lumii. Mântuitorul i‑a chemat pe primii Săi ucenici ca să devină «pescari de oameni», adică cei care îi vor chema pe toţi cei pe care îi vor întâlni la lucrarea cea mare a Bisericii lui Hristos. Chemarea aceasta ni se adresează şi nouă, de a fi mărturisitori şi trăitori ai Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos”, a subliniat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a oficiat ceremonia de instalare a noului preot coslujitor Ioan Vasile. Ierarhul i‑a înmânat acestuia însemnele slujirii preoţeşti şi l‑a îndemnat să sprijine lucrarea misionar‑pastorală din comunitatea păstorită de preotul Gheorghe Sabău, ctitorul lăcaşului de cult, să colaboreze şi să ceară sprijin duhovnicesc părintelui paroh. Ierarhul i‑a mulţumit preotului Gheorghe Sabău pentru anii de slujire rodnică în comunitatea din cartierul sibian Ștrand, unde a construit Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” şi s‑au pus bazele unei lucrări misionare importante.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Gheorghe Sabău i‑a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea arhierească adusă în comunitate, iar din partea comunității i-a oferit o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.