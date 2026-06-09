Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica Tuturor Sfinților

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a binecuvântat lucrările de la Biserica „Buna Vestire” din Parohia Vălișoara, Protopopiatul Brad, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, în Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 7 iunie.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că pomenirea tuturor sfinților în această duminică este o mărturie a lucrării Duhului Sfânt în Biserică, deoarece omul nu poate să ajungă la sfințenie fără această lucrare.

Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor l‑a hirotesit iconom stavrofor pe preotul pensionar Ovidiu Bora, slujitor în mai multe parohii din Protopopiatul Hațeg. Preotul paroh Ștefan‑Ovidiu Bora a fost hirotesit iconom, primarul Camelia Bedea și mai mulţi credincioși au primit acte de cinstire. De asemenea, a fost săvârşită slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu, slujitorii și ctitorii bisericii trecuți la cele veșnice.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Schitul „Duminica Tuturor Sfinților” de la Suseni‑Colț. Ierarhul a oficiat și slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu și pentru ctitorii așezământului monahal trecuți la Domnul.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre curățirea de păcate prin Taina Sfintei Spovedanii și despre cinstirea sfinților prin cunoașterea vieților acestora, pentru a‑i imita ca modele de urmat pe calea apropierii de Dumnezeu.