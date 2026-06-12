Sprijin al Arhiepiscopiei Târgoviștei pentru construirea unei biserici românești în Tokio

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, părintele protos. Hristofor Dumitrașcu, starețul Mănăstirii „Înălțarea Domnului”‑Cota 1000”, a participat, în perioada 28 aprilie - 19 mai 2026, la lucrările de construire a unei biserici din lemn în cadrul Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Gheorghe” din Minami Alps, Prefectura Yamanashi, Japonia.

Părintele stareț Hristofor Dumitrașcu a avut o contribuție importantă atât în etapa realizării, în România, a elementelor structurii din lemn, cât și în cea a transportului, montării și asamblării acestora la fața locului, în Japonia. Prin implicarea sa directă, lucrările au fost coordonate și sprijinite cu responsabilitate, asigurând continuitatea întregului proces de construcție.

În prezent, lucrările continuă prin realizarea învelitorii acoperișului, instalarea rețelei electrice, confecționarea și montarea catapetesmei și a mobilierului bisericesc, precum și prin efectuarea celorlalte finisaje necesare finalizării noului lăcaș de cult.

Biserica, care va avea hramurile „Învierea lui Lazăr” și „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”, este construită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după modelul bisericii de lemn a Schitului Runcu Cucuteanca din Arhiepiscopia Târgoviștei. Noul edificiu va constitui un important reper duhovnicesc pentru credincioșii români ortodocși din Japonia.