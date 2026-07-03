Susținere pentru lucrările de restaurare a Schitului românesc de la Iordan

Schitul românesc de la Iordan, care cuprinde biserica și clădirile adiacente, grav afectate în urma conflictelor militare din zonă, urmează să fie restaurat după aproape șase decenii. În urma colaborării dintre Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și autoritățile statului Israel, au fost demarate procedurile necesare pentru începerea lucrărilor de restaurare și reconstrucție a complexului. Pentru susținerea acestui proiect a fost înființată Asociația „Ctitori la Locurile Sfinte”.

Demersurile pentru restaurarea și reconstrucția Schitului românesc de la Iordan au început în anul 2016, când au fost inițiate procedurile de deminare a terenului pe care se află schitul, în colaborare cu autoritățile israeliene. În urma întâlnirilor dintre părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, și reprezentanții Guvernului Israelului, s‑a decis restaurarea schitului și redeschiderea acestuia pentru pelerini. În prima etapă a proiectului, o comisie alcătuită din experți români și israelieni va evalua starea ansamblului monahal, urmând să stabilească măsurile necesare pentru începerea lucrărilor de restaurare și consolidare.

Părintele arhimandrit Ioan Meiu a explicat valoarea spirituală și istorică a locului în care este situat schitul românesc.

„Această zonă are o importanță deosebită, iar biserica zidită aici are o valoare atât duhovnicească, cât și arheologică. Biserica de la Iordan, care îi are ca ocrotitori pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, stareț al acestui schit timp de aproape șase ani, este așezată pe malul israelian al râului Iordan. În depărtare se pot observa dealurile de unde începe teritoriul Iordaniei. Acest loc este legat de activitatea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, care a trăit și a propovăduit aici, pregătind calea venirii lui Mesia. Totodată, se află în apropierea locului tradițional al Botezului Domnului. Zona are o importanță deosebită atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, deoarece pe aici a trecut și poporul lui Israel după ieșirea din robia egipteană. De aceea, numeroși sfinți au ales să se așeze în această regiune pentru a se apropia de Dumnezeu și pentru a trăi o viață de nevoință și rugăciune”, a declarat părintele arhimandrit Ioan Meiu pentru TRINITAS TV.

De asemenea, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte a vorbit despre sprijinul oferit de autoritățile israeliene pentru restaurarea complexului.

„Am anunțat la începutul acestui an că urmează să fie constituită o comisie româno‑israeliană pentru restaurarea schitului și a bisericii noastre de la Iordan. Beneficiem de un sprijin considerabil din partea statului Israel, prin instituțiile responsabile de această zonă, respectiv Ministerul Turismului, reprezentanți ai Armatei și ai Guvernului Israelului, care susțin proiectul de restaurare și de conservare a picturii. Toți au fost impresionați de faptul că pictura s‑a păstrat într‑o stare atât de bună, după aproape 50 de ani în care nici un om nu a pășit în acest loc. Pe Valea Iordanului, iernile sunt ploioase, iar vara temperaturile pot ajunge până la 50°C. Aceste variații climatice ar fi putut deteriora complet pictura, însă o mare parte din aceasta s‑a păstrat. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am început demersurile pentru restaurarea Schitului românesc de la Iordan. (...) Sperăm ca, din toamna acestui an, comisia formată din arhitecți și restauratori români și israelieni să își înceapă activitatea la fața locului. Costurile restaurării sunt considerabil mai ridicate decât în România. Este un demers dificil pentru cine vrea să ridice o biserică sau să restaureze una în țara noastră, însă acolo există mult ajutor din partea statului, a Uniunii Europene, a oamenilor de bună‑credință care observă la fața locului ce se întâmplă. De aceea, este foarte important pentru noi să transmitem imagini de aici, de unde românii nu pot ajunge, pentru a observa bogăția acestui spațiu din punct de vedere duhovnicesc și pe care dorim să îl restaurăm”, a explicat parintele arhimandrit.

Toți cei care sunt interesați să urmărească stadiul lucrărilor și să sprijine demersurile de restaurare pot accesa site‑ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Aici sunt disponibile informații despre istoricul proiectelor, precum și date actualizate privind stadiul lucrărilor de restaurare. De asemenea, prin intermediul platformei de plată Stripe se pot realiza donații online în condiții de siguranță. Platforma oferă și posibilitatea trimiterii pomelnicelor pentru toți cei care doresc să sprijine aceste proiecte și să devină ctitori ai așezămintelor românești de la Locurile Sfinte.