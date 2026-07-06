Târnosirea bisericii mari a Mănăstirii Codru din nordul Dobrogei

Obştea Mănăstirii Codru din comuna Baia, județul Tulcea, credincioşii şi plerinii prezenţi au trăit duminică, 5 iulie, un moment de aleasă bucurie duhovnicească, sfințirea bisericii mari a așezământului monahal. Evenimentul a încununat peste două decenii de rugăciune, osteneală și jertfă pentru zidirea și dezvoltarea mănăstirii, înființată în anul 2005.

Slujba de târnosire a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La acest moment de sărbătoare au participat autorități locale, ctitori și binefăcători ai așezământului, precum și numeroși credincioși veniți din județul Tulcea și din alte părți ale țării.

În continuare, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Altarul de vară al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a tâlcuit Evanghelia Duminicii a 5‑a după Rusalii, subliniind că iadul a fost pregătit pentru demoni și pentru cei care aleg să urmeze faptele acestora, îndepărtându‑se de Dumnezeu. „Iadul este pentru chinul demonilor, dar și al celor care urmează faptele lor, adică întorc spatele lui Dumnezeu. Sunt lacomi, zgârciți, răutăcioși, se mânie, se enervează și îi urăsc pe ceilalți. Aceștia se aseamănă demonilor. Nu există ceva mai greu de suportat decât iadul. Cel mai mic chin din iad este mult mai mare decât cel mai mare chin de pe pământ”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat importanța momentului pentru întreaga obște monahală și pentru credincioșii din nordul Dobrogei, arătând că sfințirea bisericii reprezintă rodul unei îndelungate lucrări de zidire și jertfă.

„După ani de muncă și de jertfă, astăzi s‑a sfințit biserica Mănăstirii Codru, cu hramul «Intrarea Domnului în Ierusalim». Au fost ani de osteneală, ani de dăruire, în care credincioșii, împreună cu părintele stareț și cu binefăcătorii acestui sfânt lăcaș, au lucrat pentru buna podoabă a Casei Domnului. Astăzi am săvârșit această slujbă înălțătoare și am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra acestei vetre monahale, rugându‑L, totodată, să binecuvânteze obștea mănăstirii, pentru ca ea să rămână o candelă aprinsă pentru toți cei care vin aici în căutarea liniștii, a rugăciunii și a întăririi sufletești”, a spus ierarhul.

La finalul slujbei au fost oferite distincții celor care au sprijinit în mod deosebit zidirea și dezvoltarea așezământului monahal. Ctitorul Virgil Dulea a primit Crucea „Sfântul Iachint” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Tulcii acordată credincioșilor mireni, în semn de recunoștință pentru contribuția adusă la edificarea și susținerea mănăstirii.

Totodată, starețul Mănăstirii Codru, ieromonahul Victorin Tudor, a fost hirotesit în rangul de protosinghel. În cuvântul de mulțumire, părintele Victorin Tudor a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie și Preasfințitului Părinte Visarion pentru slujirea arhierească și pentru cuvintele de învățătură, precum și tuturor celor care au sprijinit zidirea și dezvoltarea așezământului monahal.