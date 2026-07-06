Tradiţii şi sfinţire într‑o parohie din Oltenia

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, s‑a aflat, în Duminica a 5‑a după Rusalii, 5 iulie 2026, în mijlocul credincioșilor din Parohia Alimpești, Protoieria Târgu Cărbunești, județul Gorj, unde a săvârșit slujba de sfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, în urma lucrărilor de înfrumusețare și restaurare efectuate în ultimii ani.

După rânduiala târnosirii bisericii Parohiei Alimpești, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele Ioan Spilcă, protopop al Protoieriei Târgu Cărbunești, precum și numeroși slujitori din cuprinsul eparhiei. La slujbă au participat autorități locale și numeroși credincioși veniți să ia parte la acest moment deosebit din viața comunității. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Iulian Cosmin Calotă, pe seama Parohiei Amărăștii de Jos III, din cadrul Protoieriei Craiova Sud, judeţul Dolj. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, coordonați de arhid. lect. dr. Victor Șapcă.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a arătat că ziua resfințirii unei biserici este un prilej de mare bucurie și binecuvântare pentru întreaga comunitate, deoarece Dumnezeu Își revarsă în chip deosebit harul asupra celor care au ridicat, au înfrumusețat și păstrează cu evlavie sfântul lăcaș.

„Ori de câte ori sfințim o biserică, Dumnezeu veghează în chip deosebit asupra noastră și ne dăruiește binecuvântarea Sa. Din istoricul acestei biserici aflăm că, după atâția ani de existență, ea a primit un nou veșmânt de har prin lucrările de restaurare și înfrumusețare săvârșite cu jertfelnicie. Astăzi ne bucurăm împreună cu înaintașii noștri, cei care au ridicat această sfântă biserică prin credința și osteneala lor. Casa lui Dumnezeu este zidită prin purtarea de grijă a Preasfintei Treimi și prin dragostea credincioșilor. De acum înainte, aici vom veni în fiecare duminică și sărbătoare, aici ne vom boteza copiii, ne vom cununa, ne vom ruga pentru cei vii și pentru cei adormiți, iar Dumnezeu va răsplăti osteneala și credința fiecăruia dintre noi”, a spus ierarhul.

Referindu‑se la Evanghelia Duminicii a 5‑a după Rusalii, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că aceasta ne prezintă vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei, oameni asupra cărora diavolul își întinsese stăpânirea prin păcat și prin lucrarea răului: „Cei doi îndrăciți trăiau printre morminte și îi înspăimântau pe cei care treceau prin acele locuri. Satana le întunecase mintea și sufletul, suflând în ei cuvântul și fapta cea rea, otrava aducătoare de moarte sufletească. Însă, în fața Mântuitorului Iisus Hristos, puterea întunericului nu poate birui. Domnul îi eliberează pe cei doi oameni de stăpânirea demonilor, iar aceștia, cu îngăduința Sa, intră în turma de porci”.

În încheierea cuvântului, Înaltpreasfinția Sa i‑a îndemnat pe cei prezenți să rămână statornici în credință, să prețuiască biserica sfințită și să se nevoiască pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu: „Să ne străduim să rămânem de‑a dreapta lui Hristos în Împărăția Sa, să iubim Biserica, să ne împărtășim de harul Sfintelor Taine și să nu lăsăm păcatul să pună stăpânire pe sufletele noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să vă răsplătească osteneala și să vă dăruiască pace, sănătate și bucurie”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a apreciat eforturile depuse pentru restaurarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș, oferind gramate de mulțumire Consiliului local al comunei Alimpești, reprezentat de Daniel Floarea, primarul comunei, Consiliului parohial, reprezentat de Victor Drăgulescu, precum și lui Constantin Ionițescu și Marianei Drăgulescu, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat lucrărilor de restaurare și înfrumusețare ale bisericii.

În semn de apreciere pentru activitatea pastoral‑misionară și administrativă desfășurată, Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotesit pe părintele paroh Gheorghe‑Mădălin Gogîță în rangul de iconom stavrofor. La finalul manifestărilor prilejuite de resfințirea bisericii, cei prezenți s‑au bucurat de un moment artistic susținut de Ansamblul folcloric „Cheile Oltețului”, coordonat de Gheorghe Epure, primarul comunei Polovragi.