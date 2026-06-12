Zi de hram la Schitul „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Luca al Crimeei”

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑a aflat joi, 11 iunie, în mijlocul obştii monahale şi al credincioşilor prezenţi la cel de‑al doilea hram al Schitului „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din judeţul Galaţi.

În ziua de prăznuire a acestui nou şi minunat sfânt al Ortodoxiei, Sfântul Luca, Arhiepiscopul Simferopolului, după Taina Sfântului Maslu, ierarhul Dunării de Jos a oficiat Sfânta Liturghie la Altarul de vară din incinta aşezământului monahal, înconjurat de un sobor de preoţi din Protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi.

Sărbătoarea a continuat cu o slujbă de pomenire pentru ctitorii, ostenitorii şi binefăcătorii acestui lăcaş de închinare trecuţi la cele veşnice şi cu un cuvânt de învăţătură rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, care a vorbit despre Sfinţii Apostoli Bartolomeu şi Barnaba şi despre viaţa Sfântului Luca al Crimeei, fiu vrednic al rugăciunii pentru sănătate, model de medic, mare îndrumător duhovnicesc şi arhiereu mărturisitor ce a pătimit mult pentru dragostea şi credinţa lui în Hristos, în temniţele comuniste. De asemenea, chiriarhul a vorbit celor prezenţi despre cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Axion estin”, una dintre cele mai renumite şi iubite icoane din Biserica Ortodoxă.

La final, Părintele Arhiepiscop Casian i‑a binecuvântat pe toţi credincioşii prezenţi şi i‑a invitat la agapa pregătită special pentru această zi de sărbătoare.