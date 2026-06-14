Zi de sărbătoare pentru o biserică din apropierea Capitalei

În Duminica a 2‑a după Rusalii, a Sfinților Români, 14 iunie 2026, a avut loc sfințirea, cu Agheasmă și untdelemn sfințit, a Bisericii cu hramul „Botezul Domnului” din orașul Voluntari, județul Ilfov. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi.

Programul liturgic a debutat prin oficierea slujbei de sfințire a edificiului bisericesc de către Preasfințitul Părinte Varlaam, înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte: părintele arhimandrit Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București; părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial; părintele protopop Cristian Burcea, Protoieria Ilfov Nord; părintele protos. Casian Hunca, starețul Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”‑Olănești; părintele protos. Porfirie Mihai, starețul Mănăstirii „Sfântul Ilie”‑Pelișor; părintele ieromonah Iacob Gândilă; părintele Constantin Hurjui; părintele Liviu Marian Pîrnău; părintele Daniel Novac; părintele Adrian Georgescu; părintele Ciprian Silviu Matei; arhid. Dumitru Ojog; arhid. Alexandru Copceag și diac. Daniel Cazan.

La eveniment au participat membri ai familiei ctitorilor, precum și personalități ale sportului românesc.

La finalul slujbei de sfințire, Preasfinția Sa a subliniat importanța rugăciunii neîncetate în procesul de finalizare a lucrărilor unui edificiu bisericesc.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne‑a învrednicit să săvârșim, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sfințirea Altarului acestei biserici înălțate în cinstea Sfântului Proroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan, precum și a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Desigur, lucrările vor continua pentru ca întreaga biserică să fie împodobită cu icoane sfinte din mozaic, însă familia ctitorilor a dorit ca, pe parcursul acestora, să se săvârșească aici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și celelalte slujbe obișnuite, astfel încât lucrarea celor care înfrumusețează acest sfânt lăcaș să fie însoțită de rugăciune, iar Dumnezeu să ajute ca toate aceste lucrări să fie duse la bun sfârșit. [...] Un model grăitor în acest sens îl reprezintă faptul că, după punerea pietrei de temelie a Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit ca, la fiecare Sfântă Liturghie săvârșită în întreaga țară și chiar în parohiile românești din diaspora, să fie pomeniți, la ectenia mare și la ectenia întreită de după Sfânta Evanghelie, ctitorii, ostenitorii și toți cei care contribuie la înălțarea și înfrumusețarea acestei catedrale”.

În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie în Altarul sfântului lăcaș de către același sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul rostit credincioșilor la momentul rânduit, imediat după citirea pasajelor biblice de la Matei (4, 18‑23 și 5, 14‑16; 10, 32‑33, 17‑18, 22), în care primul relatează chemarea Apostolilor de către Mântuitorul Iisus Hristos, iar cel de‑al doilea este dedicat Sfinților Români, Preasfinția Sa a explicat valoarea duhovnicească a acestei duminici.

„După ce, duminica trecută, i‑am prăznuit pe toți sfinții din toate neamurile, din toate timpurile și din toate locurile, astăzi îi sărbătorim pe Sfinții Români, începând cu primii martiri din Dobrogea și, mai ales, cu Sfântul Apostol Andrei, care a predicat Evanghelia în sud‑estul țării noastre, în Dobrogea de astăzi. În această misiune l‑a asociat pe consăteanul său, Sfântul Apostol Filip, amândoi fiind din Betsaida Galileei, deoarece a văzut că secerișul este mult și că sunt necesari lucrători pentru secerișul Domnului. Iată că prin ei Evanghelia a pătruns în ființa poporului român chiar în perioada formării sale ca popor în istorie. [...] De aceea, poporul nostru este atât de evlavios, iar acest lucru este recunoscut de toți cei care vizitează țara noastră și văd mulțimea pelerinilor care, deși osteniți, înfruntă ploaia sau frigul pentru a se închina la sfintele moaște. De asemenea, observăm bisericile pline de tineri, deoarece Evanghelia nu a pătruns la noi ca urmare a ordinului unui rege, țar sau împărat, ci a fost primită în mod firesc prin propovăduirea Sfinților Apostoli”, a explicat Preasfinția Sa.

La final, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfinția Sa a oficiat slujba de ridicare în gradul de iconom stavrofor pentru părintele Constantin Hurjui și a acordat mai multe ordine, diplome și distincții următorilor: George Becali - „Ordinul Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni; Adrian Păun, Gelu Mălureanu și Constantin Maricuț - Diploma omagială 2026 - „Anul omagial al pastorației familie creștine” cu medalie; Clubului Sportiv FCSB - Diploma omagială 2026 - „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și Vasile Dodu Brânzan - distincția de vrednicie cu chipul „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”.

Din partea slujitorilor, Întâistătătorul Bisericii noastre a primit un frumos aranjament floral.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos”, dirijați, în această zi de sărbătoare, de arhid. Mihail Bucă.

Lăcașul de cult are încă două hramuri: „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

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