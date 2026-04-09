Licitație la Parohia Cornetu, județul Ilfov

Data: 17 Aprilie 2026

Parohia Cornetu, Protoieria Ilfov Sud, cu sediul în Șoseaua Alexandriei nr. 205, comuna Cornetu, județul Ilfov, organizează licitație în vederea atribuirii lucrărilor de sculptură, poleire și pictură a unor elemente noi de catapeteasmă, după cum urmează: Sfânta Cruce cu molenii, 11 icoane, ornamentație sculptată, precum și lucrările de execuție a icoanelor împărătești și a icoanelor din registrul poalelor catapetesmei.

Pictorii și sculptorii autorizați CPB pot trimite până la data de 3 mai 2026 ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliu de lucrări, la sediul parohiei sau la adresa de email: pr_florin_stan@yahoo.com.

Detalii la pr. Florin Stan, tel.: 0722.597.775.

 

    Licitație la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady, București

    Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady, organizează licitație pentru executarea lucrărilor „Construire imobil cu Ds+Pînalt+turlă, având funcțiunea de lăcaș de cult biserică ortodoxă, str. Drumul Gura Caliței nr. 40-42” - Faza I Construcție demisol și rețele interioare de utilități. Licitația de lucrări va fi organizată în ziua de miercuri, 22 aprilie 2026, ora 11:00, la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, din str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, București. Cei interesați pot procura caietul de sarcini de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady, situată în strada Drumul Gura Caliței nr. 40-42, București, de luni până vineri între orele 8-18. Persoană de contact: pr. George Valentin Paraschiv, telefon: 0767.649.888.

    02 Apr, 2026
