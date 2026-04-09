Licitație la Parohia Cornetu, județul Ilfov

Data: 17 Aprilie 2026

Parohia Cornetu, Protoieria Ilfov Sud, cu sediul în Șoseaua Alexandriei nr. 205, comuna Cornetu, județul Ilfov, organizează licitație în vederea atribuirii lucrărilor de sculptură, poleire și pictură a unor elemente noi de catapeteasmă, după cum urmează: Sfânta Cruce cu molenii, 11 icoane, ornamentație sculptată, precum și lucrările de execuție a icoanelor împărătești și a icoanelor din registrul poalelor catapetesmei.

Pictorii și sculptorii autorizați CPB pot trimite până la data de 3 mai 2026 ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliu de lucrări, la sediul parohiei sau la adresa de email: pr_florin_stan@yahoo.com.

Detalii la pr. Florin Stan, tel.: 0722.597.775.