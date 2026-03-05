Licitație la Parohia Ferme - Otopeni, județul Ilfov

Data: 06 Martie 2026

Parohia Ferme - Otopeni, orașul Otopeni, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 30 martie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din str. Ion Minulescu nr. 16, oraș Otopeni, județul Ilfov, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de execuție a picturii murale de la biserica parohială. Ofertele de execuție, însoțite de portofoliul cu lucrări, pot fi depuse la sediul parohiei sau pot fi transmise pe adresa de e-mail: bogdan_nsts@yahoo.com, până în data de 29 martie 2026.

Informații suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Bogdan Nastasiu, telefon: 0745.910.036.