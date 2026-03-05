Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia Ferme - Otopeni, județul Ilfov

Data: 06 Martie 2026

Parohia Ferme - Otopeni, orașul Otopeni, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 30 martie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din str. Ion Minulescu nr. 16, oraș Otopeni, județul Ilfov, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de execuție a picturii murale de la biserica parohială. Ofertele de execuție, însoțite de portofoliul cu lucrări, pot fi depuse la sediul parohiei sau pot fi transmise pe adresa de e-mail: bogdan_nsts@yahoo.com, până în data de 29 martie 2026.

Informații suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Bogdan Nastasiu, telefon: 0745.910.036.

 

