Licitație la Parohia Hârțești, județul Neamț 

Data: 26 Martie 2026

Parohia Hârțești (categoria a III-a), Protopopiatul Roznov, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, județul Neamț, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfântul Gheorghe Pelerinul”, pentru o suprafață estimată de 600 mp. Licitația va avea loc în data de 19 aprilie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din localitatea Hârțești, str. Principală nr. 48, comuna  Mărgineni, județul Neamț. Informații privind devizul lucrărilor și caietul de sarcini pot fi obținute de la preot paroh Teofil Arsene, tel.: 0756-511873 e-mail: teofil.arsene@gmail.com. Pictorii bisericești, autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, vor prezenta oferte de execuție până la data de 19 aprilie 2026.

 

