Licitație pentru pictura Paraclisului Catedralei Naționale din București

Data: 26 Martie 2026

Patriarhia Română organizează în ziua de vineri, 10 aprilie 2026, ora 12:00, la Catedrala Națională din București, Calea 13 Septembrie nr. 4-60, sector 5, licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, în tehnica a secco, de la Paraclisul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, situat la cota -11,00 m a Catedralei Naționale.

Suprafața de inter­venție este de aproximativ 3.330 mp, din care suprafața verticală a pereților este de 1.080 mp, iar suprafața boltită reprezintă 2.250 mp.

Proiectul este întocmit de pictorul bisericesc Daniel Codrescu și revizuit la Cabinetul Patriarhal.

Pictorii bisericești autorizați de Comisia de Pictură Bisericească (de categoria I și a II-a) care dețin în portofoliu minimum două sau trei lucrări de pictură reprezentative în tehnica a secco pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: patrimoniureligios@patriarhia.ro.

Termenul de prezentare a ofertelor de execuție este 10 aprilie 2026, ora 10:00.

Informații privind ­proiectul tehnic pot fi obținute de la domnul ­Nicolae Hrițcu, consilier ­patriarhal (telefon: 0721.943.737).