x
×

Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 24 Martie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: referent operații între sedii (registrator), Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 15 martie - 15 aprilie; lucrător gestionar, Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; broder, Serviciul colportaj; croitor, Serviciul colportaj; manipulant, Serviciul colportaj; administrator la Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală și îngrijitor la Parohia „Sfântul Dumitru”-Colentina, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 1-31 martie 2026.

Totodată, sunt vacante și posturile de: inspector resurse umane, Protoieria Ilfov Nord, cu perioada de candidare 20 martie - 9 aprilie; îngrijitor (2 posturi) la Parohia Iancu Nou-Bălăneanu, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 1-30 aprilie, și cântăreț bisericesc la Parohia Tuturor Sfinților Români, Protoieria Sector 5 Capitală, cu perioada de candidare 20 martie - 15 aprilie.

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să ­aibă domiciliul stabil în Bucu­rești.

