Delegaţie a Patriarhiei Ecumenice în Bulgaria
O delegaţie a Patriarhiei Ecumenice, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Emanuel, Mitropolit de Calcedon, a fost primită joi, 12 martie, la Reşedinţa Patriarhală din Sofia de Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei.
„În timpul întâlnirii, membrii delegației patriarhale au transmis Patriarhului Bulgariei salutările cordiale și fraterne ale Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și au amintit momentele speciale ale vizitei pașnice a Patriarhului Daniil în Fanar, în decembrie anul trecut. A fost subliniată importanța comunicării reciproce în numele unității Bisericii Ortodoxe. Delegația l-a informat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare despre viitoarele sărbători cu ocazia a 35 de ani de slujire patriarhală și a 65 de ani de hirotonire în treapta de diacon a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, care vor avea loc pe insula Imbros - locul de naștere al Patriarhului”, se arată pe fosfanariou.gr.