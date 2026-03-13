Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Delegaţie a Patriarhiei Ecumenice în Bulgaria

Delegaţie a Patriarhiei Ecumenice în Bulgaria

Un articol de: Pr. Alexandru Briciu - 13 Martie 2026

O delegaţie a Patriarhiei Ecumenice, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Emanuel, Mitropolit de Calcedon, a fost primită joi, 12 martie, la Reşedinţa Patriarhală din Sofia de Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei.

„În timpul întâlnirii, membrii delegației patriarhale au transmis Patriarhului Bulgariei salutările cordiale și fraterne ale Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și au amintit momentele speciale ale vizitei pașnice a Patriarhului Daniil în Fanar, în decembrie anul trecut. A fost subliniată importanța comunicării reciproce în numele unității Bisericii Ortodoxe. Delegația l-a informat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare despre viitoarele sărbători cu ocazia a 35 de ani de slujire patriarhală și a 65 de ani de hirotonire în treapta de diacon a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, care vor avea loc pe insula Imbros - locul de naștere al Patriarhului”, se arată pe fosfanariou.gr.

 