Duminica a 3-a din post (a Sfintei Cruci) Marcu 8, 34-38; 9, 1 Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape
Mesajul Patriarhului Ecumenic pentru Patriarhia Antiohiei
În contextul evenimentelor tensionate din Orientul Mijlociu, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia locuitorilor din regiunile afectate de război. În acest sens a avut o convorbire telefonică cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, care l-a „informat pe larg despre situația predominantă în zonele aflate sub jurisdicția Patriarhiei Antiohiei, precum și despre dificultățile cu care se confruntă din cauza conflictelor militare”, informează Romfea.