Mesajul Patriarhului Ecumenic pentru Patriarhia Antiohiei

Revista presei
Un articol de: Pr. Alexandru Briciu - 13 Martie 2026

În contextul evenimentelor tensionate din Orientul Mijlociu, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia locuitorilor din regiunile afectate de război. În acest sens a avut o convorbire telefonică cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, care l-a „informat pe larg despre situația predominantă în zonele aflate sub jurisdicția Patriarhiei Antiohiei, precum și despre dificultățile cu care se confruntă din cauza conflictelor militare”, informează Romfea.

 