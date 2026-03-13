Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patriarhul Ecumenic la Palatul Prezidenţial din Ankara de iftar

Un articol de: Pr. Alexandru Briciu - 13 Martie 2026

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului-Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, a participat în seara zilei de marţi, 10 martie, la o cină (iftar) organizată la Palatul Prezidenţial din Ankara. Invitaţia a aparţinut preşedintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, şi a fost adresată liderilor religioşi ai ţării, informează site-ul oficial al Patriarhiei Ecumenice, ec-patr.org.

Iftar reprezintă cina tradiţională din perioada Ramadanului, oferită după încheierea postului zilnic. „Patriarhul Ecumenic a adresat un cuvânt de apreciere Excelenței Sale Domnului Președinte și, prin intermediul său, tuturor musulmanilor din țară, pentru Ramadan. Sanctitatea Sa, care s-a întors la Istanbul în aceeași zi, a fost însoțit de Înaltpreasfinţitul Părinte Emanuel, Mitropolit de Calcedon. Luni, o cină oficială similară a fost găzduită la Ankara de Comisia pentru Afaceri Externe a Partidului de guvernământ pentru Dreptate și Dezvoltare (AKP). Patriarhul Ecumenic, care a fost invitat ca în fiecare an, a fost reprezentat de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Mitropolit de Bursa”, se arată pe ec-patr.org.

 

 

Citeşte mai multe despre:   Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic