Patriarhul Ecumenic la Palatul Prezidenţial din Ankara de iftar

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului-Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, a participat în seara zilei de marţi, 10 martie, la o cină (iftar) organizată la Palatul Prezidenţial din Ankara. Invitaţia a aparţinut preşedintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, şi a fost adresată liderilor religioşi ai ţării, informează site-ul oficial al Patriarhiei Ecumenice, ec-patr.org.

Iftar reprezintă cina tradiţională din perioada Ramadanului, oferită după încheierea postului zilnic. „Patriarhul Ecumenic a adresat un cuvânt de apreciere Excelenței Sale Domnului Președinte și, prin intermediul său, tuturor musulmanilor din țară, pentru Ramadan. Sanctitatea Sa, care s-a întors la Istanbul în aceeași zi, a fost însoțit de Înaltpreasfinţitul Părinte Emanuel, Mitropolit de Calcedon. Luni, o cină oficială similară a fost găzduită la Ankara de Comisia pentru Afaceri Externe a Partidului de guvernământ pentru Dreptate și Dezvoltare (AKP). Patriarhul Ecumenic, care a fost invitat ca în fiecare an, a fost reprezentat de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Mitropolit de Bursa”, se arată pe ec-patr.org.