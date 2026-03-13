Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patriarhul Teodor al II-lea s-a întâlnit cu noul guvernator al Alexandriei

Un articol de: Pr. Alexandru Briciu - 13 Martie 2026

Noul Guvernator al Alexandriei, Ayman Ibrahim Attia, l-a primit marţi, 11 martie, la sediul Guvernoratului oraşului, pe Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al Întregii Africi, informează Romfea.

Întâlnirea a avut loc „într-o atmosferă de cordialitate și apreciere reciprocă, confirmând încă o dată legăturile istorice care leagă Alexandria de elenism și prezența atemporală a Patriarhiei Alexandriei în orașul lui Alexandru cel Mare. În timpul întâlnirii, Guvernatorul a exprimat dragostea specială pe care o are pentru Grecia, pe care a vizitat-o ​​în repetate rânduri împreună cu familia sa. Faptul că a învățat mai multe cuvinte și expresii grecești l-a mișcat în mod deosebit pe Preafericirea Sa. De asemenea, demnitarul a făcut referire la profesorii de limba greacă pe care i-a avut în timpul studiilor”, se arată pe romfea.gr.

La rândul său, Patriarhul Teodor al II-lea și-a exprimat bucuria pentru această întâlnire și l-a felicitat călduros pe noul conducător al Guvernoratului Alexandria la preluarea înaltei demnităţi: „În timpul conversației s-a făcut referire și la planul Patriarhiei Alexandriei pentru construirea unui nou spital în Alexandria, care va contribui la alinarea și îngrijirea bolnavilor din oraș. Totodată, a fost discutată și recenta concesionare a clădirii istorice a Școlii de Fete Averofion către Patriarhia Alexandriei, cu scopul de a crea un centru cultural modern care aspiră să fie un loc pentru consolidarea legăturilor culturale dintre Grecia și Egipt. Preafericirea Sa a transmis călduroase mulțumiri Președintelui Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, pentru sprijinul și dragostea continuă pe care le arată față de Patriarhia Alexandriei. Totodată, l-a informat pe noul Guvernator despre progresul lucrărilor de finalizare a Centrului de Prietenie al Popoarelor Egiptului, Greciei și Ciprului, care se află în Noua Capitală Administrativă a Egiptului, pe un teren care a fost acordat cu amabilitate Patriarhiei de către Președintele Egiptului”.

La final întâlnirii, Guvernatorul i-a adresat Preafericirii Sale invitația de a participa la evenimentele aniversare care vor avea loc la Alexandria la începutul lunii aprilie, cu ocazia celebrării întemeierii orașului. La rândul său, Patriarhul Teodor al II-lea l-a invitat pe Guvernator la Reşedinţa Patriarhală, unde va avea ocazia să viziteze atât clădirea istorică a Școlii de Fete Averofion, cât și terenul din apropierea Sfintei Mănăstiri „Sfântul Sava”, unde se doreşte construirea noului spital, relatează romfea.gr.

 

