Familia, valoarea fundamentală a societăţii umane

În Biserica Ortodoxă Română, anul 2026 este dedicat pastoraţiei familiei creştine. Este foarte important în acest an să subliniem importanţa familiei pentru societatea noastră. Noi, creştinii, nu putem concepe o lume fără familie ca valoare fundamentală. De aceea în rândurile următoare voi arăta ce înseamnă familia din perspectivă creştină.

Familia în gândirea teologică ortodoxă se întemeiază prin Taina Sfintei Cununii, săvârşită în biserică între un bărbat şi o femeie. Principalul liant în cadrul căsătoriei creştine este iubirea dintre soţi, raportată la iubirea lui Dumnezeu. De aceea unitatea căsătoriei se întemeiază pe iubirea dintre soţ şi soţie.

Legătura dintre bărbat şi femeie, stabilită prin căsătorie, este o taină şi modul firesc de a fi al omului în lume. Acesta este modul în care oamenii au fost învăţaţi să trăiască încă de la începutul creaţiei, după cum învăţăm din textele Sfintei Scripturi. Pentru noi, modul firesc de a trăi înaintea lui Dumnezeu este în cadrul familiei constituite prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.

La baza căsătoriei ortodoxe stă starea de jertfelnicie fundamentată pe iubire, din care izvorăşte respectul reciproc. Înţelegerea căsătoriei ca taină ne arată calea către mântuire şi ne deschide mintea şi sufletul spre starea de jertfelnicie a unuia faţă de altul, în care ar trebui să fie soţul şi soţia în căsătoria lor. Datoria bărbatului şi a femeii care au primit Taina Sfintei Cununii este să se iubească şi să fie întotdeauna dedicaţi unul celuilalt, în orice împrejurare.

Biserica binecuvântează prin Taina Nunţii legătura dintre un bărbat şi o femeie. Familia creştină se întemeiază prin Taina Cununiei, fiind formată în urma uniunii liber consimţite dintre bărbat şi femeie. Faptul că o familie se întemeiază printr-o Taină este o dovadă incontestabilă a importanţei pe care Biserica o acordă familiei.

Scopul şi sensul căsătoriei creştine se împlinesc în desăvârşirea sufletelor şi în dobândirea Împărăţiei cerurilor; iar sensul unirii lor conjugale se împlineşte în naşterea de prunci şi creşterea lor în Duhul Evangheliei.

Familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, ce a fost binecuvântată de Dumnezeu în Rai. Dacă mergem pe firul relatării biblice legate de crearea lumii, vedem că fundamentul existenței sociale a omului îl constituie familia. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut bărbat și femeie și apoi l-a binecuvântat. Astfel, căsătoria, ca legătură naturală pe viață între un bărbat și o femeie, a fost dată de Dumnezeu primilor oameni, Adam și Eva, în Rai.

Vocația firească pentru fiecare bărbat și femeie este să se căsătorească și să aibă copii, adică să trăiască în familie, care, împlinind în viața ei cuvântul lui Dumnezeu, este chipul Bisericii în societate. Unirea dintre bărbat şi femeie prin Taina Nunţii îi duce spre scopul existenţei umane în această lume, şi anume mântuirea, la care pot ajunge prin iubirea jertfelnică pe care trebuie să o arate unul faţă de altul, faţă de copii şi semenii lor.

Nu în ultimul rând, familia este şi spaţiul în care se nasc sfinţi, şi acest lucru îl vedem dacă privim în istorie şi ne oprim asupra familiei Sfântului Vasile cel Mare, care a dat Bisericii opt sfinţi. Şi familiile noastre sunt chemate să urmeze exemplul acestei familii de acum 17 veacuri şi mai ales să se dedice, după modelul ei, cu totul urmării lui Hristos.