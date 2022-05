Primele tranzacții de pe Wall Street

În 1790, în Statele Unite ale Americii se tranzacţionau doar două tipuri de titluri: obligaţiuni de război, emise pentru a acoperi o datorie de război de 80 de milioane de dolari, şi acţiunile primei bănci centrale, Bank of United States. În lipsa unui loc bine stabilit, comercianţii tranzacţionau aceste titluri în birourile, cafenelele sau pieţele din preajma unei străzi new-yorkeze: Wall Street.

În 1792, 24 din cei mai puternici comercianţi ai New York-ului au hotărât să pună în ordine piaţa titlurilor tranzacţionate, astfel că au semnat un acord, Buttonwood Agreement, prin care agre­au să nu tranzacţioneze decât între ei, să fixeze preţuri pentru titluri şi să nu participe la alte licitaţii. Numele documentului a fost inspirat de copacul de pe Wall Street, de la nr. 68, sub care s-au întâlnit semnatarii.

Prima bursă americană fusese deja fondată în 1790 la Philadelphia, potrivit asfromania.ro. In­spi­rați de aceasta, în 1817, cei de la New York au schimbat numele organizaţiei în New York Stock and Exchange Board, apoi în 1836 în New York Stock Exchange şi au impus noi reguli de tranzacţionare. Bursa funcționa într-o încăpere de pe Wall Street, la numărul 40.

În prezent, SUA au, pe lângă New York Stock Exchange (NYSE), alte şase burse (American, Boston, Cincinnati, Chicago, Pacific şi Philadelphia Stock Exchange), precum şi piaţa extrabursieră Nasdaq, unde sunt tranzacţionate acţiunile companiilor nelistate la burse.

Bursa din New York, poreclită „Big Board”, este cea mai mare din lume după criteriul capitalizării totale de piaţă în dolari americani.