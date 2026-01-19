Slujbe de mulțumire la celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române

Data: 19 Ianuarie 2026

La împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), un eveniment crucial din istoria poporului român și o încununare a unui ideal național realizat la București prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Țării Românești, Patriarhia Română anunță următorul program în cadrul căruia va fi celebrat acest act istoric deosebit.

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în Ziua Unirii Principatelor Române, începând cu ora 9:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală și, la momentul liturgic rânduit, vor fi pomeniți Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon Rusăilă al Țării Românești și Sofronie Miclescu al Moldovei, precum și toți făuritorii Unirii Principatelor Române. La ora 11:00 va fi oficiată slujba de Te Deum, urmată de cuvântul ierarhului slujitor.

Conform Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale și Hotărârii Sfântului Sinod nr. 6.312/2022, slujbele liturgice vor fi săvârșite de clerici, iar depunerile de coroane la monumente vor fi realizate de către autoritățile civile și militare.

În ziua de 24 ianuarie 2026, ierarhii, preoții și diaconii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de Te Deum în toate bisericile parohiale și lăcașurile de cult ale mănăstirilor din Patriarhia Română. La sfârșitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut.

Celebrarea Unirii Principatelor Române și comemorarea făuritorilor acesteia constituie un act solemn de recunoștință, prin care se păstrează aprinsă candela unității și demnității noastre naționale.

Biroul de presă al Patriarhiei Române