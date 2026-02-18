Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea celor afectați în urma ninsorilor și viscolului

Comunicate de presă
Data: 18 Feb 2026

În urma căderilor masive de zăpadă și a viscolului, care au afectat numeroase comunități din țară, Patriarhia Română face apel către toate Centrele eparhiale din zonele respective să acorde sprijin urgent persoanelor aflate în dificultate, în special vârstnicilor și familiilor cu posibilități materiale reduse, pentru deszăpezirea gospodăriilor și depășirea situațiilor critice.

Totodată, preoții din parohiile confruntate cu situații de urgență provocate de ninsori și viscol sunt îndemnați ca, prin implicarea Consiliilor și Comitetelor parohiale, să ofere sprijin material constând în alimente și alte bunuri de strictă necesitate celor afectați, astfel încât aceștia să poată depăși cu bine momentele dificile generate de condițiile meteorologice severe.

Patriarhia Română își reafirmă solidaritatea cu toți cei aflați în suferință, îndemnând clericii și credincioșii mireni la mobilizare și sprijin concret pentru semenii aflați în nevoie.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

