9 martie - ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și de comemorare a Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989

Data: 06 Martie 2026

În data de 9 martie celebrăm ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și Ziua Comemorării Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. În fiecare an, la această dată, avem îndatorirea morală de a ne aminti de românii care au luptat împotriva regimului totalitar comunist, mărturisind credința ortodoxă împotriva ateismului și care au fost închiși în lagăre și închisori, îndurând aici suferințe inimaginabile, iar unii dintre aceștia înfruntând chiar moartea.

Anul 2026 a fost proclamat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în Patriarhia Română. Astfel, în data de 6 februarie 2026, a avut loc proclamarea generală a canonizării a 16 Sfinte Femei Românce. Printre acestea se regăsesc Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești, care a trecut la cele veșnice în data de 19 decembrie 1949, după ce a fost bătută cu bestialitate de un grup de comuniști pentru că propovăduia credința creștină, dar și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași care, pe când era în Basarabia, a îndurat o deportare de peste 15 ani în Siberia, din ordinul comuniștilor sovietici.

Așadar, ne rugăm în această zi pentru odihna sufletelor tuturor românilor care s-au jertfit, biruind chinurile și moartea, prin iubirea lor faţă de Hristos şi mărturisind credinţa creștină în fața regimului comunist totalitar.

Pe acești luptători români pentru credință, luminoase modele de curaj, demnitate, statornicie în credință și iubire de neam, Biserica îi pomenește, cu preţuire şi evlavie, la fiecare Sfântă Liturghie, alături de eroii din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pentru apărarea patriei, libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române