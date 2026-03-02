Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Apel la rugăciune și responsabilitate pentru încetarea războiului

Data: 02 Martie 2026

În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un apel la rugăciune și responsabilitate, în vederea identificării soluțiilor rapide pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare.

Consecințele devastatoare ale războiului sunt reflectate în creșterea alarmantă a numărului de victime civile, în amplificarea violenței și a tulburărilor sociale și în extinderea sărăciei și a foametei.

Cuvântul Sfântului Apostol Pavel - „Trăiți în pace și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi” (2 Corinteni 13, 11) - ne amintește că acolo unde războiul este prezent, iubirea și pacea sunt uitate, iar comunicarea şi comuniunea între oameni sunt grav afectate.

De asemenea, să ne rugăm pentru toți cetățenii români aflați în zonele de conflict, cerând lui Dumnezeu să îi ocrotească pentru întoarcerea lor acasă în siguranță.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

 

