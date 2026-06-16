Popas de rugăciune într‑o comunitate românească din Portugalia

Data: 16 Iunie 2026

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a poposit duminică, 14 iunie, în Parohia „Sfântul Apostol Bartolomeu” din Sines, Portugalia, care și‑a sărbătorit ocrotitorul. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu părintele paroh Alexandru Gafiiuc şi părintele arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial, conform obispadoortodoxo.es.

În cuvântul de învățătură, chiriarhul a vorbit atât despre ocrotitorul parohiei, cât și despre însemnătatea Duminicii a doua după Pogorârea Sfântului Duh: „În fiecare an, la 11 iunie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Bartolomeu, unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Despre el, Hristos spune în Evanghelia după Ioan că este «un israelitean în care nu este vicleșug», evidențiind curăția și sinceritatea inimii sale. Tradiția Bisericii identifică persoana lui Natanael cu Sfântul Apostol Bartolomeu, care era cunoscut sub ambele nume. Prin mărturia sa sinceră și prin lipsa oricărui vicleșug, Sfântul Bartolomeu rămâne pentru credincioși un model de credință curată și de urmare autentică a lui Hristos”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei i‑a acordat părintelui paroh rangul de iconom stavrofor. De asemena, a adresat mulțumiri Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru implicarea și organizarea taberelor dedicate copiilor și tinerilor din comunitățile românești din afara granițelor țării, subliniind importanța acestor programe în consolidarea identității românești și în crearea de legături de prietenie între participanții veniți din toată Europa.

Un cuvânt de mulțumire și apreciere pentru legătura dintre Biserică și Stat a fost adresat de Daniela Anda Grigore‑Gîtman, ambasador al României în Republica Portugheză, care a participat la slujbă.