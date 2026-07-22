Festivalul bucuriei de la München, la a treia ediție

Data: 22 Iulie 2026

Duminică, 19 iulie 2026, a avut loc la München în Parohia Ortodoxă Românească „Buna Vestire”, Festivalul bucuriei, ediția a treia. Festivalul, inițiat de către pr. paroh Alexandru Nan în urmă cu trei ani, s‑a bucurat și anul acesta de un real succes. Astfel, după Sfânta Liturghie, la Altarul de vară al parohiei, copiii și tinerii Școlii de Română au prezentat un frumos program artistic la sfârșit de an școlar. În partea a doua a zilei, bucuria a fost menținută prin cântece și dansuri populare, prin interpretarea de excepție a violonistului Andrei Ciobanu, secondat de cantautorul Ovidiu Bucșa și de Ansamblul de dansuri „Hora” al parohiei.

De mai mulți ani, în cadrul Parohiei Ortodoxe Române „Buna Vestire” din München funcționează o școală parohială. Înființată în timpul păstoririi pr. Simion Felecan, ctitorul Bisericii „Sfânta Maria” din München, Școala de Română (parohială) a fost reactivată în noiembrie 2022, imediat după instalarea noului paroh, părintele dr. Alexandru Nan, după ce, în perioada de pandemie, toate activitățile catehetice au fost sistate. Din acest an, școala de română (parohială) a fost așezată sub ocrotirea Sfintei Anastasia Șaguna, și pentru faptul că parohia deține o părticică din moaștele Sfântului Andrei Șaguna, fiul acesteia.

În cadrul școlii funcționează mai multe grupe, pe categorii de vârstă. Astfel, grupa pentru cei mici se adresează copiilor între 4 și 8 ani. La grupa mijlocie participă copii cu vârsta între 8 și 14 ani. De la 14 ani în sus, sunt organizate activitățile cu tinerii. Cursurile și atelierele școlii sunt organizate cu preponderență vinerea, sâmbăta și duminica, iar spectacolele, la diferite sărbători. De la an la an, ofertele școlii parohiale s‑au înmulțit. Pentru o mai bună vizibilitate a activităților școlii, în viitorul apropiat va fi inaugurat un nou site.

Duminică, 19 iulie 2026, ziua a început cu slujba Utreniei și Sfânta Liturghie, oficiată de către pr. paroh Alexandru Nan, protopop al Bavariei de Sud, pr. Julian Dettling (München) și diaconii Andrei Ciobanu (Regensburg) și Cătălin Ispas (München). Invitatul special a fost pr. dr. Bogdan Bucur, profesor de patrologie la renumitul Institut de Teologie Ortodoxă „Sfântul Vladimir” de la New York, care a rostit și cuvântul de învățătură. Pornind de la textul Apostolului duminicii, pr. Bucur a subliniat importanța susținerii dintre credincioși, în concordanță cu îndemnul Sfântului Apostol Pavel.

În partea a doua a zilei, la Altarul de vară al Parohiei „Buna Vestire” din München, a avut loc festivitatea de încheiere a anului școlar 2025‑2026 pentru copiii și tinerii Școlii „Sfânta Anastasia Șaguna”. Mai întâi, copiii de la grupele mică și mijlocie au recitat mai multe poezii și au cântat câteva cântecele, unele având ca temă chiar vacanța de vară. Copiii și tinerii au cântat apoi la chitară și vocal, încântându‑i realmente pe credincioșii prezenți. După susținerea acestui program, pr. paroh Alexandru Nan, în calitatea de paroh, dar și de președinte al școlii parohiale, le‑a mulțumit tuturor persoanelor implicate în activitățile școlii. Pe lângă felicitări, copiii și tinerii au primit diplome și cadouri, în special dulciuri.

Atmosfera de bucurie a continuat în partea a doua a programului artistic, cu mai multe surprize muzicale. Pe lângă unele interpretări solo, a urmat un program de muzică populară susținut de către talentatul violonist Andrei Ciobanu, acompaniat de cantautorul Ovidiu Bucșa. De asemenea, Ansamblul de dansuri „Hora” al Parohiei „Buna Vestire”, înființat anul trecut și coordonat de instructor Anca Morar‑Gfall, a executat mai multe dansuri populare din mai multe regiuni folclorice ale României.

„În această atmosferă de bucurie, unii dintre credincioșii prezenți au cântat alături de interpreți sau au jucat alături de membrii ansamblului. De la acest festival n‑au lipsit micii, berea și alte băuturi răcoritoare. Astfel, într‑o superbă zi, presărată cu o repriză de ploaie de vară, bucuria a fost trăită deplin de către copiii, tinerii, credincioșii Parohiei «Buna Vestire» și de invitații lor, mai întâi la Sfânta Liturghie și mai apoi la liturghia de după Liturghie”, a transmis pr. dr. Alexandru Nan.