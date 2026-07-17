Popas de rugăciune la o parohie românească din Italia

Data: 17 Iulie 2026

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit duminica trecută, 12 iulie, Dumnezeiasca Liturghie în mijlocul credincioșilor Parohiei ortodoxe româneşti „Nașterea Maicii Domnului” (Protopopiatul Piemonte II), păstorită de părintele paroh Cătălin Mandici, conform episcopia-italiei.it.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Alexandru Vasluianu a fost hirotonit întru diacon de ierarh, pe seama Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul Mucenic Lavrentie, arhidiaconul” din localitatea Alba. La finalul slujbei, în semn de prețuire pentru activitatea pastoral‑misionară, socială și pentru susținerea comunității, Preasfințitul Părinte Siluan a acordat Ordinul „Sfântul Dionisie Exiguul” diaconului Constantin Rujuc. De asemenea, preoteasa Doina Mandici, soția părintelui paroh, și diaconița Denisia Gabriela Rujuc, soția diaconului Constantin Rujuc, au primit Ordinul „Sfântul Dionisie Exiguul” pentru mireni.

Din mai 2013, parohia își desfășoară activitatea liturgică într‑o biserică catolică, dobândită printr‑un contract de comodat pe 20 de ani. Prin eforturile preotului paroh și ale credincioșilor, lăcașul a fost renovat și împodobit cu catapeteasmă și cu cele necesare slujirii ortodoxe. Adresa bisericii este: Corso Roma 1, 14015, San Damiano d’Asti (AT).