Popas duhovnicesc într‑o parohie românească din Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei

În Duminica a 5‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Erc” din Navan, Irlanda, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia duminicii, care relatează vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei, subliniind că „lupta duhovnicească împotriva răului se poartă, înainte de toate, în inima omului”. Preasfinția Sa a evidențiat importanța unirii cu Hristos și a pazei minții, arătând că viața creștină presupune discernerea gândurilor și respingerea ispitelor încă din faza lor incipientă. Totodată, i‑a îndemnat pe credincioși să cultive, prin rugăciune, smerenie și viețuire curată, libertatea pe care o dă Hristos, singura care aduce pace și biruință asupra puterilor întunericului.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Nectarie, înconjurat de soborul slujitor, a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru pruncul Teodor, cel de‑al doilea fiu al părintelui paroh Feodor Tcaci și al preotesei Ana.

La finalul slujbei, ierarhul a adresat un cuvânt de binecuvântare familiei părintelui paroh, rugându‑se ca noul botezat să crească „în înțelepciune, în statură și în har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor”, spre bucuria părinților, a comunității parohiale și spre slava lui Dumnezeu.