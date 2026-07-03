Prima ediție a taberei „Bucurie în parohie” în Episcopia Irlandei și Islandei

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, și cu purtarea de grijă a părintelui paroh Ionuț Gorgan, Parohia Ortodoxă Română din Newcastle West, în colaborare cu filiala locală NEPSIS, a organizat, în perioada 26‑28 iunie 2026, prima ediție a taberei de copii „Bucurie în parohie”.

Desfășurată pe parcursul a trei zile, activitatea a reunit copii, voluntari și coordonatori într‑un program care a îmbinat momentele de rugăciune și formare duhovnicească cu activități recreative și educative. Participanții au fost împărțiți în patru echipe, purtând numele unor sfinți irlandezi: Sfânta Ita de Killeedy, Sfântul Brendan Navigatorul, Sfânta Abigail și Sfântul Kevin de Glendalough, evidențiind astfel legătura dintre spiritualitatea ortodoxă și tradiția creștină a Irlandei.

Programul taberei a inclus jocuri de cunoaștere și de echipă, activități în aer liber, experimente interactive, ateliere creative, dansuri populare, activități de descoperire a naturii, precum și momente petrecute la un centru de echitație și la piscină. Întregul program a fost pregătit și coordonat de echipa de voluntari ai parohiei și ai filialei NEPSIS.

Pe lângă activitățile recreative, copiii au participat zilnic la momente de rugăciune și cateheză. Părintele Ionuț Gorgan le‑a vorbit despre Sfânta Împărtășanie, importanța rugăciunii, ocrotirea îngerilor, valoarea prieteniei și necesitatea de a rămâne aproape de Hristos și de viața Bisericii.

Ultima zi a taberei a debutat cu participarea la Sfânta Liturghie, în cadrul căreia copiii au rostit împreună Simbolul de credință și Rugăciunea Domnească, participând totodată la cântarea răspunsurilor liturgice. La încheierea programului, fiecare participant a primit o diplomă, iar copiii au împărtășit impresii și gânduri despre experiența trăită în cadrul taberei.

În cea de‑a treia zi a fost prezentă și o delegație a echipei NEPSIS Ireland din cadrul Centrului eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei. Cu acest prilej, a avut loc o întâlnire cu voluntarii implicați în organizarea taberei, fiind puse bazele grupului de coordonatori NEPSIS al Parohiei Ortodoxe Române din Newcastle West, demers care urmărește dezvoltarea și consolidarea activităților dedicate copiilor și tinerilor din comunitatea parohială.

Prima ediție a taberei „Bucurie în parohie” s‑a încheiat într‑o atmosferă de bucurie și recunoștință, confirmând dorința parohiei de a continua organizarea unor activități care să contribuie la formarea duhovnicească și educativă a copiilor, la întărirea legăturilor de prietenie și la apropierea acestora de viața Bisericii.