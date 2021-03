Vizită pastorală în Austria înainte de Postul Mare

În ultimele zile premergătoare Postului Mare, în perioada 12-14 martie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a efectuat o vizită pastorală în parohiile românești din Amstetten, St. Pölten și Zell am See, prezidând și prima ședință a cercului pastoral-misionar al preoților din Austria de Vest.

În seara zilei de vineri, 12 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim și-a început vizita la Parohia „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț” și „Sfânta Muceniță Agata” din Amstetten, Austria, păstorită de părintele Ștefan-Casian Lungeanu. Aici, ierarhul a săvârșit Taina Sfântului Maslu, înconjurat de un sobor de șase preoți, cu participarea a numeroși credincioși. Părintele paroh i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și pentru prezență. A doua zi, Înaltpreasfinția Sa a vizitat Parohia „Sfântul Ierarh Ipolit Romanul” şi „Sfinții Martiri Brâncoveni” din St. Pölten, păstorită de părintele Cătălin Soare, unde a săvârșit Sfânta Liturghie și a sfințit două icoane de la catapeteasmă. În cuvântul de învăță­tură, ierarhul a tâlcuit Rugăciunea Domnească, evidențiind importan­ța iertării semenilor pentru dobândirea îndrăznelii în rugăciune. În aceeași zi, Înaltprea­sfinția Sa a ajuns și în Parohia „Maica Domnului Prodromița” şi „Sfinții Mărturisitori Visarion, Oprea și Ioan din Galeș” din Zell am See, păstorită de părintele Liviu-Paul Ghioc. În urma săvârșirii Tainei Sfântului Maslu, ierarhul a prezidat prima întrunire a cercului pasto­ral-mi­sionar al preoților din Austria de Vest, format la inițiativa părintelui paroh, discutându-se probleme administra­tiv-teritoriale, pastorale și liturgice ale parohiilor. În ultima zi a vizitei arhierești, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Zell am See, în cadrul căreia l-a hirotesit citeț pe cântărețul parohiei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat impor­tanța postirii și a evitării păcatelor, piedici în ca­lea mântuirii.