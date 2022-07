Bucuria rugăciunii și a acțiunii

Data: 08 Iul, 2022

Organizarea Consfătuirii Naționale a Asociației Studenților Creştin-Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.) în contextul anului 2022, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, reprezintă o nouă ocazie pentru analizarea activităților pe care le-ați desfășurat de la ultima consfătuire până în prezent, dar și pentru stabilirea unor noi proiecte care să contribuie la promovarea valorilor creștine în societatea contemporană.

Înaintând pe drumul propriei deveniri, prin participarea la viața liturgică a Bisericii și împărtășirea cu Sfintele Taine, prin participarea la viața spirituală şi socială a comunităților din care fac parte, tinerii descoperă izvoare noi de bucurie duhovnicească şi de formare a personalităţii lor. Venind în întâmpinarea celor care caută permanent răspunsuri la problemele cu care se confruntă, pe parcursul acestor zile ale desfășurării Consfătuirii Naționale, pe lângă momentele liturgice, au fost planificate și activități recreative și culturale, dedicate importanței prezenţei și lucrării tinerilor în Biserică.

În acest sens, este prevăzut un pelerinaj la Mănăstirea Cernica, vizitarea muzeului mănăstirii și a caselor memoriale: Sfântul Ierarh Calinic și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, săvârșirea Paraclisului Maicii Domnului în Biserica Sfântul Nicolae și Sfântul Ilie și a unui Trisaghion la mormântul părintelui Dumitru Stăniloae, precum și vizitarea Mănăstirii Pasărea.

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae ne arată că ,,rugăciunea nu se poate adresa decât unui Dumnezeu personal... Dumnezeu îi acordă o mare cinste omului, arătându-Se ascultător la ceea ce Îi cere el... Numai un Dumnezeu Care S-a revelat prin vorbire e Persoană și numai El dă temei rugăciunii, ca adresare directă a oamenilor către El. Numai un astfel de Dumnezeu poate da oamenilor cinstea de a avea și ei inițiativa de a realiza un dialog cu El, Dumnezeu arătându-Se totdeauna dispus să asculte pe om”1.

Împletirea benefică dintre canonul de rugăciune personal și rugăciunea liturgică a comunității a fost întotdeauna o caracteristică a spiritualității Bisericii Ortodoxe. Sfânta Liturghie este și rămâne centrul vieții de rugăciune.

Creștinul ortodox trebuie să se roage cât mai mult, fiindcă rugăciunea aduce multă iubire sfântă în inimă, ne unește cu Dumnezeu, ne ajută să vedem în fiecare om un frate și în fiecare frumusețe a creației un dar de la Dumnezeu.

Prin împletirea rugăciunii cu acțiunea, sunteți chemați să fiți mărturisitori ai iubirii lui Hristos şi misionari în lumea în care trăim. Activitățile pe care le desfășurați sunt insuflate de dragostea de a participa la viața liturgică a Paracliselor universitare, în cadrul cărora vă formați pentru viață, prin participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, precum și la alte slujbe și rugăciuni săptămânale, prin organizarea catehezelor și conferințelor duhovnicești, a atelierelor educațional-recreative, a activităților social-filantropice, a pelerinajelor sau taberelor de vară la mănăstirile ortodoxe din țară, precum și a excursiilor tematice la obiectivele culturale.

Avem nădejdea că prin intermediul acestor întâlniri veți exprima bucuria de a simţi iubirea lui Hristos faţă de voi şi bucuria de a înţelege că în Biserică primiți binecuvântarea lui Dumnezeu pentru formarea voastră în viaţă.

Ne rugăm lui Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dăruiască sănătate și mult ajutor, pace şi bucurie, spre a fi o binecuvântare pentru Biserică și pentru poporul român!

Cu părintești binecuvântări,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

*Mesaj transmis cu prilejul Consfătuirii Naționale a Asociaţiei Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), Bucureşti, 8-10 iulie 2022.