Părintele Gheorghe Toader Dolha (1958-2026), un preot evlavios și gospodar

Data: 16 Mai 2026

Am primit cu durere vestea trecerii din această viață a preotului Gheorghe Toader Dolha, în ziua de miercuri, 13 mai 2026. După o bogată și rodnică activitate pastorală, de 33 de ani, toți petrecuți ca preot paroh la Parohia Adormirea Maicii Domnului și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil - Dragomirești Deal, Protoieria Ilfov Sud, Părintele Gheorghe Toader Dolha s-a mutat la odihna cea veșnică, în Lumina cea neînserată a Preasfintei Treimi, de unde continuă să se roage pentru familie și pentru parohie.

Părintele Gheorghe Toader Dolha s-a născut în satul Bichigiu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud, în data de 25 august 1958, din părinții dreptcredincioși George și Maria. După studii gimnaziale în satul natal, a absolvit Seminarul Teologic Ortodox din București, urmând apoi cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din București.

În data de 21 mai 1989, s-a căsătorit cu domnișoara Sonia Boga, familia sa fiind binecuvântată de Dumnezeu cu un băiat: Emanuel Toma, născut la data de 29 iunie 1991.

Fiind numit preot pe seama Parohiei Dragomirești Deal, a fost hirotonit mai întâi diacon, în data de 2 iulie 1989, iar apoi preot, în data de 4 iulie 1989, continuând să slujească la această parohie până în septembrie 2022, când a ieșit la pensie.

În paralel cu slujirea preoțească, a desfășurat o bogată activitate didactică, fiind profesor de religie la școala gimnazială din parohie, dar și la Liceul Vintilă Brătianu din Dragomirești Vale.

Buna sa pregătire a fost recunoscută prin numirea sa în postul de inspector școlar pentru disciplina Religie, funcție pe care a ocupat-o în perioada 2003-2008.

De asemenea, pentru o scurtă perioadă de timp, începând cu februarie 1989, a împlinit și ascultarea de corector la Tipografia Cărților Bisericești.

La parohie, a reușit, cu multă trudă, să restaureze biserica parohială, monument istoric datând din anul 1761, și să o aducă la frumusețea ei dintâi. Prin munca sa neobosită, au fost realizate reparații capitale, lăcașul de cult fiind consolidat și extins (2009-2010), iar ulterior pictat din nou în tehnica frescă (2016).

În același timp, s-a îngrijit să obțină acte de proprietate pentru toate terenurile parohiei, a construit clopotnița, casa parohială și clădirea în care astăzi funcționează cancelaria parohială.

Pentru întreaga sa activitate, Părintele Gheorghe Toader Dolha a primit, în anul 2023, rangul de iconom stavrofor.

Părintele Gheorghe a fost un om energic și harnic, bun gospodar, mereu la dispoziția comunității parohiale. Nu a refuzat niciodată pe nimeni. A răspuns mereu solicitărilor credincioșilor, încercând în toate zilele vieții sale „să se facă tuturor toate” (1 Corinteni 9, 22), ca să dobândească pe cei mai mulți sau măcar pe unii să-i ducă spre mântuire. Pentru aceasta, sănătatea sa a avut de suferit, ultima parte a vieții fiindu-i umbrită de o grea suferință, în care i-au fost alături soția și băiatul.

După multă trudă, Părintele Gheorghe Toader Dolha merge acum la odihna cea veșnică, ca să primească din mâna Celui pe Care L-a slujit întreaga viață răsplata pentru eforturile sale, auzind cuvintele Stăpânului: „Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău” (Matei 25, 21).

În aceste momente de grea încercare pentru familia Părintelui Gheorghe Toader Dolha, pentru credincioșii pe care i-a păstorit și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat, ne rugăm Domnului Iisus Hristos Cel înviat din morți să odihnească sufletul luminos al slujitorului Său, Preotul Gheorghe Toader, împreună cu drepții, în pacea, lumina și iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române