Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor

Data: 28 Mai 2026

Iubiți elevi și tineri,

Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății.

Examenele constituie momente importante de evaluare și maturizare intelectuală și emoțională, reprezentând totodată etape necesare în formarea voastră personală și profesională. În contextul unei societăți caracterizate de exigență și competiție crescândă, promovarea notabilă a examenelor cere perseverență, studiu îndelungat și încredere în darurile primite de la Dumnezeu.

Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe.

În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemnul nostru părinților, profesorilor și preoților din parohii de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al Bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor.

Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Învățătorul și Lumina lumii, să vă dăruiască pace sufletească, discernământ, putere de muncă, sănătate și succes binecuvântat, încununând osteneala voastră cu bucurie și împlinire.

Cu părintească dragoste și binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române