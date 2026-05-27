Faptele care împlinesc rugăciunile

Data: 28 Mai 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 72-73

„Trei au fost marile virtuți care au împodobit sufletul și viața Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva de la Iași. Îngereasca feciorie, milostenia, adică lepădarea de cele pământești, și dumnezeiasca rugăciune, maica tuturor faptelor bune. Pe aceste trei virtuți le-a iubit fericita din copilărie și prin acestea, în chip deosebit, s-a dezbrăcat de orice cuget pământesc, a biruit pe diavoli și s-a numărat în ceata Sfinților Părinți purtători de Dumnezeu.

Fiind odraslă de bun neam și având sădită în inima ei frica de Dumnezeu, fericita Parascheva a început urcușul cel duhovnicesc pe scara virtuților către Hristos, Mirele ei, mai întâi prin sfânta rugăciune, care este începutul tuturor bună­tăților. Din pruncie cuvioasa mergea la biserica satului Epivata, fiind nelipsită de la sfintele slujbe. Dar și în casa părinților ei se ruga mult ziua și noaptea, imitând pe sfinții îngeri.

Dar, întrucât rugăciunea fără iubire de aproapele nu poate ajunge la Dumnezeu, Care este iubire, fericita Parascheva a adăugat la rugăciunile ei încă două fapte bune: postul și milostenia. Căci postul dă aripi rugăciunii și o înalță la cer, iar milostenia, fiica cea dintâi a iubirii, duce rugăciunea înaintea tronului Preasfintei Treimi. Astfel, mireasa lui Hristos nu gusta nimic până seara în zilele de post; iar în sărbători, când se întorcea de la biserică, își schimba de multe ori hainele ei bune și de preț, date de părinți, cu hainele rele și rupte ale copiilor săraci care cereau milostenie la ușa bisericii. Pentru aceasta, cuvioasa primea multe mustrări și bătăi de la mama ei, când se întorcea acasă îmbrăcată în haine urâte și sărace.

– Spune, Paraschevă, cui ai dat hainele tale cele scumpe și frumoase cu care te-am îmbrăcat? o întreba mama ei supărată.

– Le-am dăruit lui Hristos prin mâinile copiilor săraci! răspundea fericita, cu chip luminat.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)