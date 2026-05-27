Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Faptele care împlinesc rugăciunile

Faptele care împlinesc rugăciunile

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 28 Mai 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 72-73

„Trei au fost marile virtuți care au împodobit sufletul și viața Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva de la Iași. Îngereasca feciorie, milostenia, adică lepădarea de cele pământești, și dumnezeiasca rugăciune, maica tuturor faptelor bune. Pe aceste trei virtuți le-a iubit fericita din copilărie și prin acestea, în chip deosebit, s-a dezbrăcat de orice cuget pământesc, a biruit pe diavoli și s-a numărat în ceata Sfinților Părinți purtători de Dumnezeu.

Fiind odraslă de bun neam și având sădită în inima ei frica de Dumnezeu, fericita Parascheva a început urcușul cel duhovnicesc pe scara virtuților către Hristos, Mirele ei, mai întâi prin sfânta rugăciune, care este începutul tuturor bună­tăților. Din pruncie cuvioasa mergea la biserica satului Epivata, fiind nelipsită de la sfintele slujbe. Dar și în casa părinților ei se ruga mult ziua și noaptea, imitând pe sfinții îngeri.

Dar, întrucât rugăciunea fără iubire de aproapele nu poate ajunge la Dumnezeu, Care este iubire, fericita Parascheva a adăugat la rugăciunile ei încă două fapte bune: postul și milostenia. Căci postul dă aripi rugăciunii și o înalță la cer, iar milostenia, fiica cea dintâi a iubirii, duce rugăciunea înaintea tronului Preasfintei Treimi. Astfel, mireasa lui Hristos nu gusta nimic până seara în zilele de post; iar în sărbători, când se întorcea de la biserică, își schimba de multe ori hainele ei bune și de preț, date de părinți, cu hainele rele și rupte ale copiilor săraci care cereau milostenie la ușa bisericii. Pentru aceasta, cuvioasa primea multe mustrări și bătăi de la mama ei, când se întorcea acasă îmbrăcată în haine urâte și sărace.

– Spune, Paraschevă, cui ai dat hainele tale cele scumpe și frumoase cu care te-am îmbrăcat? o întreba mama ei supărată.

– Le-am dăruit lui Hristos prin mâinile copiilor săraci! răspundea fericita, cu chip luminat.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

Citeşte mai multe despre:   Sfanta Parascheva  -   rugaciune
vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Între Înviere și Înălțare Patristica
    Între Înviere și Înălțare

    (Sfântul) Preot Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Ediția a IV-a, București, 2010, pp. 190-192 „Răstimpul dintre Înviere și

    27 Mai, 2026
  • Duhul Sfânt în lume Patristica
    Duhul Sfânt în lume

    (Sfântul) Preot Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Ediția a IV-a, București, 2010, pp. 333-334 „În Treime nu e un după și un

    26 Mai, 2026
  • Mlădița care se desparte de viță Patristica
    Mlădița care se desparte de viță

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 77 „În anul 1955, doi soți din Iași nu aveau înțelegere în casă. Într-o seară, femeia disperată a

    25 Mai, 2026
  • Adâncurile lui Dumnezeu Patristica
    Adâncurile lui Dumnezeu

    Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXII, V-VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 457-458  „(...) Când vom fi învredniciți de cunoașterea față către

    24 Mai, 2026
TOP 6 Patristica