Ziua Românilor de Pretutindeni - un prilej de bucurie şi binecuvântare

Data: 28 Mai 2026

În ultima duminică a lunii mai este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni, un eveniment cu o puternică semnificaţie spirituală și identitar-naţională şi un bun prilej de reafirmare a valorilor comune care stau la baza unităţii noastre: limba română, cultura română și tradițiile creştine ale poporului român.

Anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine şi Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame), iar ultima duminică a lunii mai (31 mai) din anul acesta, când sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, coincide cu marele praznic al Pogorârii Sfântului Duh.

Românii plecați din ţară din diferite motive au dus cu ei credinţa străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea şi credinţa sfântă ortodoxă departe de țară. De aceea, Biserica-Mamă, purtând de grijă fiilor ei duhovniceşti, a înființat numeroase parohii și eparhii în diasporă, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor ortodocşi români.

Trăim într‑o vreme în care instituția familiei, atât în țară, cât și în diasporă, se confruntă cu provocări multiple. În acest context, rolul familiei și al femeii în Biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă.

Astfel, Biserica are datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale: educația creștină a copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie, depășirea dificultăților și întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că familia creştină nu este doar o unitate socială, ci o biserică mică (căci și casa este o mică biserică), în care se trăiește și se transmite credința ortodoxă în mod viu și firesc. Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie (cf. Efeseni 5, 21‑33). Biserica este locul în care, prin lucrarea curățitoare a Sfântului Duh asupra sufletului omului smerit, se trăiește iubirea frățească în Dumnezeu‑Fiul devenit Om și iubirea părintească a lui Dumnezeu‑Tatăl, pe Care Domnul nostru Iisus Hristos ne‑a învățat să‑L chemăm astfel: „Tatăl nostru Care ești în ceruri”. Biserica este, deci, Familia iubirii de oameni a Preasfintei Treimi, iar familia creștină a fost numită pe drept cuvânt de Fericitul Augustin „Biserica de acasă” („Ecclesia domestica”).

În actualul context al fenomenului migraţiei la nivel mondial, Biserica Ortodoxă Română dezvoltă şi intensifică misiunea şi responsabilitatea ei pastorală şi socială faţă de românii ortodocşi din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioşi şi parte integrantă a comuniunii ortodoxe româneşti de pretutindeni.

Lucrarea binefăcătoare a Bisericii este primită, trăită şi transmisă copiilor mai ales prin intermediul familiilor formate din credincioşi şi credincioase aparţinând Ortodoxiei. Familia este mediul prioritar în care credinţa este asumată, practicată, îndrăgită şi transmisă mai departe urmașilor. Comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune, familiaritatea cu sfinţii Săi şi frumuseţea sărbătorilor sunt descoperite prin lucrarea păstorilor sufleteşti şi a persoanelor evlavioase, care manifestă credința lor în viaţă cu bucurie şi bunătate. În acest sens, românii doresc să păstreze unitatea familiei creştine, constituită din bărbat, femeie şi copii, deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ în care se exprimă iubirea conjugală, dar şi dragostea părintească, filială şi frăţească. De asemenea, este foarte necesară educarea tinerei generaţii în duhul iubirii de Dumnezeu, de Biserică şi de neam, precum şi cultivarea virtuţilor esenţiale în sufletele copiilor şi tinerilor, precum iubirea şi compasiunea, solidaritatea cu oamenii aflaţi în dificultate, prietenia, curajul şi speranţa.

Activitatea pastorală, liturgică, filantropică şi culturală a Bisericii Ortodoxe Române în diasporă promovează unitatea familiei, limba română, credinţa creştină şi cultura română în dialog cu valorile spirituale ale ţărilor în care locuiesc românii.

Prin urmare, dorim ca familiile românilor din diasporă să nască şi să crească oameni credincioşi, harnici şi darnici, iubitori ai spiritualităţii româneşti şi promotori ai prieteniei între popoare.

Dorim tuturor românilor de pretutindeni sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, speranţă şi fericire întru mulţi şi buni ani!

Cu părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, duminică, 31 mai 2026.