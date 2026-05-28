Familia creștină - icoană a iubirii Preasfintei Treimi

Data: 28 Mai 2026

În acest an, Ziua Internațională a Copilului coincide cu sărbătoarea Preasfintei Treimi, iar Duminica Părinţilor şi Copiilor - prima duminică după data de 1 iunie, rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin Hotărârea nr. 629/12 martie 2009 - cu Duminica Tuturor Sfinţilor.

Rugăciunea arhierească a Domnului Iisus Hristos arată că Preasfânta Treime este izvorul și modelul desăvârșit al Bisericii: „Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M‑ai trimis” (Ioan 17, 20‑21). Creat după chipul unei Comuniuni eterne (Facerea 1, 26) - Tatăl, Fiul și Sfântul Duh -, omul este chemat să intre în iubirea veșnică a Preasfintei Treimi: „Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el” (1 Ioan 4, 16).

Duhul Sfânt confirmă paternitatea Tatălui în raport cu Fiul şi filiaţia Fiului în raport cu Tatăl. Duhul Sfânt dăruiește iubirea Preasfintei Treimi celor care cred în Domnul Iisus Hristos. De aceea, prin harul Sfântului Duh, în Taina Botezului dobândim calitatea de fii sau fiice duhovnicești, iar prin Taina Hirotoniei primim paternitatea spirituală, amândouă fiind reflexe ale prezenţei active a Preasfintei Treimi în viaţa Bisericii.

Între taina Bisericii și taina familiei există o legătură profundă (cf. Efeseni 5, 32). Familia este „biserica de acasă”, după expresia Fericitului Augustin1, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă în Hristos.

Într‑o lume indiferentă sau confuză spiritual, familia se confruntă cu numeroase provocări: criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al mass‑media asupra educației.

Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al pastoraţiei familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într‑un spațiu al credinței și al iubirii darnice. Familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria Bisericii, în care s‑au învățat și s‑au practicat virtuțile creștine: rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.

Biserica are misiunea de a oferi îndrumare pastorală și sprijin spiritual - mai ales prin Sfintele Taine - pentru toate etapele vieții familiale: întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Totodată, Biserica afirmă demnitatea familiei în societate, dezvoltă programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, oferă educație religioasă adecvată pentru copii și tineri.

Ne rugăm Preasfintei Treimi, Izvorul vieţii şi al iubirii veşnice, să reverse darurile Sale cele bogate asupra părinților și copiilor, pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare!

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie 2026.

