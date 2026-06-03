20 de ani de filantropie ortodoxă la Parohia Hârja, județul Bacău

Data: 03 Iunie 2026

Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos este baza filantropiei creștine „Fiți milostivi, precum Tatăl vostru milostiv este” (Luca 6, 36). Filantropia organizată instituțional a apărut mai întâi ca Vasiliada Sfântului Vasile cel Mare, apoi centrele episcopale și așezămintele monastice au completat lucrarea lor duhovnicească prin milostenii și activități filantropice pentru persoanele aflate în nevoi. Orfelinatele, azilurile pentru vârstnici și alte instituții filantropice aveau ca administrator mănăstirile. Activitățile filantropice ortodoxe erau susținute de statul bizantin prin construirea spitalelor, orfelinatelor și caselor speciale dedicate oamenilor vulnerabili.

Activitățile filantropice pentru persoane vulnerabile și defavorizate sunt împlinite de Biserica Ortodoxă unind Liturghia cu filantropia, iubirea față de Dumnezeu prin rugăciune cu iubirea față de aproapele prin faptele bune ale ajutorării celor aflați în nevoi. În acest sens, Dumnezeu lucrează prin oameni ca să-i ajute pe cei săraci și bolnavi trupește și sufletește, deoarece iubirea milostivă este condiție principală a mântuirii și criteriul esențial al judecății universale (cf. Matei 25, 31-46).

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, Patriarhia Română, împreună cu ONG-urile care lucrează cu binecuvântarea Bisericii și, în cooperare cu autoritățile de stat centrale și locale, realizează ample acțiuni de binefacere, ajutor și alinare.

Activitățile multiple ale Sectoarelor social-filantropice din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române sunt de mare folos în ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. În viața comunităților parohiale, preoții se preocupă de vizitarea și ajutorarea bătrânilor neputincioși la casele lor, mai ales la casele bolnavilor. În acest sens, filantropia parohială presupune implicarea fiecărui credincios în activitățile de ajutorare a persoanelor suferinde.

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Hârja, prima parohie acreditată ca furnizor de servicii sociale din România, aniversează 20 de activitate neîntreruptă în slujirea semenilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a pus piatra de temelie a primului centru rezidențial pentru vârstnici din eparhie în anul 2004, centrul fiind inaugurat în luna mai a anului 2006.

În timp, așezământul s-a dezvoltat, transformându-se într-un ansamblu medico-social și educațional cu 10 clădiri, care cuprinde un complex rezidențial pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 100 de locuri, un serviciu de îngrijire la domiciliu, Centrul de zi pentru copii „Sfântul Dionisie Exiguul” și Centrul de recuperare neuromotorie pentru copii și tineri „Sfânta Parascheva”. De asemenea, sunt desfășurate activități de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, cursuri de formare profesională și distribuție hrană prin cantina socială.

Apreciem activitatea social-filantropică bogată a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Hârja care reprezintă un exemplu de hărnicie și dărnicie, de iubire jertfelnică și de demnitate umană, creștină și românească în contextul Anului omagial al Pastorației familiei creștine și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să dăruiască sănătate, răbdare și dragoste celor 80 de ostenitori ai instituției, în purtarea de grijă neîntreruptă față de cei aflați în suferință din acest sat de munte, de pe Valea Oituzului, județul Bacău.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române