Contribuția Familiei, a Școlii și a Bisericii la educația creștină a copiilor și a tinerilor - o prioritate constantă a Părintelui Patriarh Daniel

Data: 22 Iulie 2026

Preafericirea Voastră,

Cu aleasă prețuire și deosebită bucurie, la împlinirea vârstei de 75 de ani, Vă adresăm un sincer cuvânt de felicitare, însoțit de rugăciunea ca Dumnezeu Cel în Treime slăvit să Vă dăruiască sănătate, pace, putere de slujire și rodire binecuvântată în continuarea misiunii de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Aniversarea zilei de naștere a Preafericirii Voastre reprezintă pentru viața Bisericii atât un prilej de firească bucurie, cât și un moment de recunoștință pentru darurile pe care Dumnezeu le‑a așezat în persoana Preafericirii Voastre și pentru binele pe care, prin slujirea Preafericirii Voastre, l‑a revărsat asupra Bisericii și a întregii societăți românești.

În această zi de sărbătoare, privim cu recunoștință spre slujirea Preafericirii Voastre, marcată de o constantă unitate între responsabilitatea pastorală și dinamica instituțională. Formarea academică temeinică, dobândită la Sibiu, București, Strasbourg (Franța) și Freiburg im Breisgau (Germania), experiența de cercetare și activitatea didactică, trăirea duhovnicească și asumarea treptată a celor mai înalte responsabilități bisericești au alcătuit premisele unei slujiri în care fidelitatea față de Tradiție se întâlnește cu atenția lucidă acordată provocărilor contemporane.

Născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești din județul Timiș, crescut în duhul evlaviei și în respect față de educație, Preafericirea Voastră ați transformat darurile primite în familie într‑o preocupare constantă pentru formarea noilor generații. Chemarea monahală, împlinită la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, sub îndrumarea Sfântului Cuvios Cleopa, slujirea arhierească începută la Timișoara, rodnica păstorire ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și, din anul 2007, slujirea patriarhală au confirmat o vocație a zidirii: cea a omului lăuntric, a comuniunii eclesiale și a instituțiilor prin care Biserica poate răspunde concret nevoilor poporului român.

Între coordonatele majore ale acestei slujiri se distinge grija statornică pentru educația copiilor și a tinerilor. Într‑o societate expusă secularizării, mobilității accelerate, crizelor economice și morale, migrației părinților în străinătate, violenței și izolării, Preafericirea Voastră ați afirmat consecvent că educația adevărată, bazată pe un set de valori spirituale perene, este esențială în formarea tinerei generații. Astfel, s‑a născut o viziune coerentă asupra conlucrării dintre Familie, Școală și Biserică. Familia oferă primul alfabet al iubirii, al rugăciunii și al responsabilității; Școala dezvoltă cunoașterea, discernământul și vocația; Biserica luminează acest întreg parcurs prin întâlnirea cu Hristos și prin experiența comuniunii și a conlucrării. Inițiativele Preafericirii Voastre cheamă aceste trei instituții să lucreze împreună, pentru ca tânărul să crească armonios și să se bucure de darurile lui Dumnezeu.

Această aniversare se înscrie într‑un mod cu totul special în anul 2026, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine. Tema omagială luminează în chip deosebit întreaga lucrare educațională inițiată și susținută de Preafericirea Voastră. Astfel, pastorația familiei creștine se arată ca fundamentul unei viziuni misionare integrate, în care părinții, preoții și profesorii devin împreună‑slujitori ai creșterii copiilor în credință, cunoaștere și iubire față de aproapele. Această perspectivă are o importanță deosebită mai ales pentru satul românesc și pentru comunitățile vulnerabile. Acolo unde lipsurile materiale și plecarea părinților la muncă în străinătate pentru un trai mai bun slăbesc țesutul social, preotul și parohia rămân adesea cele mai stabile prezențe în viața copiilor și a familiilor.

Grija Preafericirii Voastre pentru educație își are rădăcini adânci în casa părintească din satul Dobrești, în familia lui Alexe și a Stelei Ciobotea. Tatăl Preafericirii Voastre, învățător vreme de patru decenii, a călăuzit generații de copii spre bucuria științei de carte și a înțelepciunii, fiind cunoscut pentru corectitudine și dragoste față de munca intelectuală. Mama, Stela Ciobotea, a făcut din creșterea și educarea copiilor preocuparea ei de căpătâi și a păstrat familia aproape de Biserică. De la astfel de părinți credincioși, harnici și înțelepți, Preafericirea Voastră ați primit educația creștină ortodoxă, respectul față de școală, stăruința în rugăciune și conștiința că darurile primite de la Dumnezeu trebuie cultivate spre folosul celorlalți.

Pe temelia educației din familie s‑au așezat apoi întâlnirile providențiale cu mari personalități ale teologiei și spiritualității românești. Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae V‑a fost profesor și îndrumător în anii de doctorat, însoțind maturizarea intelectuală care avea să unească, în chip exemplar, teologia cu spiritualitatea și cultura personală cu viața Bisericii. Mai târziu, la Mănăstirea Sihăstria, Sfântul Cuvios Cleopa V‑a fost naș de călugărie, însoțindu‑Vă la tunderea în monahism. Astfel, exigența dascălului, profunzimea teologului și discernământul duhovnicului s‑au întâlnit în formarea Preafericirii Voastre, iar aceste roade se recunosc astăzi în echilibrul dintre gândirea teologică, rugăciune, organizare și dinamica lucrării pastorale. Din această sinteză care cuprinde educația, teologia și viața duhovnicească reiese mai limpede amploarea lucrării catehetice inițiate de Preafericirea Voastră.

Programul Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor” - cateheza ca întâlnire vie a copiilor cu iubirea lui Hristos și a Bisericii Sale

Un reper fundamental al acestei lucrări este Programul Național Catehetic Hristos împărtășit copiilor, lansat în anul 2008 la inițiativa Preafericirii Voastre. Înființarea, în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Patriarhiei Române, a Biroului de catehizare a tineretului a dat activității catehetice o structură unitară și o responsabilitate instituțională la nivelul întregii Patriarhii Române. Astfel, au fost dezvoltate instrumente pedagogice, au fost formate rețele eparhiale de coordonare și au fost create modalități de evaluare și împărtășire a experiențelor catehetice parohiale.

Meritul acestei inițiative constă și în depășirea unei înțelegeri exclusiv școlare a transmiterii învățăturii de credință. Cateheza parohială devine întâlnire cu lumina Cuvântului lui Dumnezeu, experiență a rugăciunii și participare la viața comunității. Concursurile, taberele, atelierele și activitățile desfășurate în biserică ori în alte spații adecvate oferă copiilor o educație nonformală complementară orei de religie și orientată spre modelarea sufletului după chipul lui Hristos.

Prin acest program național catehetic, Preafericirea Voastră ați evidențiat că Biserica nu îi privește pe copii ca pe simpli destinatari ai unor lecții, ci ca pe membri deplini ai Trupului lui Hristos, purtători de daruri și chemați la sfințenie. Cateheza devine astfel o lucrare de inițiere în comuniune, iar parohia - o familie extinsă, capabilă să ofere sens vieții, apartenență și repere morale într‑o epocă în care fragilitatea relațiilor îi afectează mai ales pe copii și tineri.

Continuitatea și dezvoltarea programului național catehetic sunt susținute de Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”, organizat anual cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericirii Voastre. Ajuns anul acesta la cea de‑a XIX‑a ediție, Congresul a devenit un adevărat laborator de formare și înnoire pastorală. Succesiunea edițiilor, găzduite îndeosebi de Centrul social‑pastoral „Sfânta Cruce” al Mănăstirii Caraiman din orașul Bușteni, județul Prahova, mărturisește statornicia unui proiect care a creat o comunitate vie de slujitori dedicați educației creștine a copiilor și a tinerilor.

Proiectul „Alege Școala!” - o lucrare pentru educația și viitorul copiilor

Un rod deosebit al grijii statornice manifestate de Preafericirea Voastră față de educația tinerei generații îl reprezintă proiectul educațional „Alege Școala!”. Desfășurat cu binecuvântarea și sub îndrumarea Preafericirii Voastre, în perioada 2009–2023, această amplă inițiativă a exprimat în mod concret vocația educațională și filantropică sau caritabilă a Bisericii.

Organizat în zece ediții, în parteneriat cu Fundația World Vision România și cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, proiectul a beneficiat de o finanțare europeană de aproximativ 20 de milioane de euro și s‑a desfășurat în 3.338 de parohii din întreaga țară. Peste 15.000 de copii au participat la tabere de vară și excursii tematice, iar peste 35.000 de copii aflați în situații de vulnerabilitate au primit sprijin direct prin programe de tip „Școala după Școală”, școli duminicale, cluburi tematice și ateliere educative. Prin viziunea și dinamismul Preafericirii Voastre ați așezat educația copiilor, sprijinirea familiei și solidaritatea creștină între prioritățile majore ale misiunii Bisericii. Proiectul „Alege Școala!” rămâne astfel o mărturie luminoasă a grijii pastorale a Preafericirii Voastre, prin care mii de copii au primit educație, încredere, speranță și șansa unui viitor mai bun.

Concursurile catehetice naționale cu tematici omagiale și comemorative

Concursul catehetic național, organizat anual în relație cu tematicile omagiale și comemorative ale Patriarhiei Române, reprezintă o altă expresie a inițiativei Preafericirii Voastre. Prin acest concurs, temele majore ale vieții bisericești sunt transpuse în proiecte locale, în activități de creație, filantropie și mărturisire. Astfel, copiii și tinerii sunt chemați să lucreze în echipă, să descopere patrimoniul spiritual și cultural și să răspundă nevoilor reale ale comunității din care fac parte.

Această pedagogie a participării cultivă inițiativa, responsabilitatea și solidaritatea. Ea pune în dialog cateheza cu arta, istoria, literatura, tradiția locală și slujirea aproapelui. Totodată, prin etapele succesive de organizare și prin recunoașterea publică a proiectelor valoroase, concursurile creează o comunitate națională de bună practică, întărind legătura dintre parohii, eparhii și Patriarhie.

Concursul‑spectacol „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”

În același orizont se înscrie programul cultural‑artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, desfășurat la inițiativa Preafericirii Voastre. Colaborarea dintre parohii, profesori de religie, cadre didactice, elevi și părinți ia forma unei sărbători a credinței și a culturii românești. Miniconcertele de colinde, scenetele, poezia și proza cu tematică religioasă îi ajută pe copii să descopere tradiția ca pe un limbaj viu al identității naționale.

Programul stimulează talentul muzical și literar, deprinde elevii cu munca în echipă și întărește parteneriatul dintre Școală și Biserică. Faptul că toți copiii primesc daruri, iar evenimentul este conceput ca o mărturie publică exprimă o pedagogie a generozității, inspirată de chipul Sfântului Ierarh Nicolae.

Mesajele la început de an școlar - o pedagogie a luminii și a comuniunii

Mesajele adresate la începutul fiecărui an școlar întregesc lucrarea pastorală a Preafericirii Voastre. Într‑o cultură tentată să măsoare succesul exclusiv prin eficiență și competiție, cuvântul Preafericirii Voastre amintește că educația este luminare a persoanei și pregătire pentru comuniune de iubire cu Dumnezeu și cu oamenii, nu doar calificare profesională.

O idee fundamentală, aprofundată de‑a lungul anilor în mesajele Preafericirii Voastre, este aceea că educația integrală nu poate fi doar informativă, ci trebuie să fie și formatoare sau duhovnicească. Copilul este persoană unică, creată după chipul lui Dumnezeu, iar părinții și profesorii sunt chemați să‑i descopere talanții, să‑i cultive libertatea împreună cu responsabilitatea și să unească împlinirea personală cu viața spirituală a comunității eclesiale.

Mesajele la început de an universitar - cercetare, formare spirituală și responsabilitate socială

Aceeași viziune asupra educației integrale se prelungește firesc în mesajele adresate de Preafericirea Voastră mediului universitar. Educația intelectuală și profesională își află deplinătatea în unitate cu viața spirituală, iar universitatea este chemată să cultive cunoașterea științifică, cercetarea riguroasă și competența profesională împreună cu responsabilitatea utilizării lor în folosul aproapelui și a binelui comun. Investiția în formarea academică a tinerilor devine astfel o responsabilitate pentru prezentul și viitorul țării. Studenții sunt îndemnați să‑și rodească talanții prin muncă intelectuală intensă și onestă, iar profesorii să unească performanța profesională cu vocația modelării intelectuale, morale și sociale a studentului.

În acest sens, Preafericirea Voastră ați invitat universitatea să redescopere bucuria dialogului dintre teologie și știință și să coopereze la formarea unei etici sociale întemeiate pe demnitatea persoanei, libertate și coresponsabilitate, generozitate și solidaritate. În lumina Anului omagial al pastorației familiei creștine, formarea universitară nu îl desprinde pe tânăr de familie și comunitate, ci îl pregătește să întemeieze relații responsabile, să contribuie creator la viața Bisericii și a societății și să unească libertatea personală cu maturitatea spirituală și speranța creștină. De la formarea persoanei și a conștiinței, această viziune se deschide apoi spre crearea instituțiilor care pot susține, pe termen lung, devenirea și dezvoltarea tinerelor generații.

Centrul național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”

În această logică a formării integrale și a responsabilității pe termen lung, o încununare a preocupării Preafericirii Voastre pentru tânăra generație este inițierea proiectului național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”. Lansat în data de 20 noiembrie 2025, la scurt timp după evenimentul istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, în contextul Centenarului Patriarhiei Române, anul acesta, în data de 18 iunie 2026, cu binecuvântarea Preafericirii Voastre, a fost pusă piatra de temelie pentru construirea unui centru național multifuncțional cu dotări culturale și sportive pentru copii și tineri în orașul Pantelimon, județul Ilfov.

Cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, proiectul are o valoare nerambursabilă de aproximativ 50 de milioane de euro și se desfășoară până la data de 31 decembrie 2029. Jumătate din resursele financiare sunt destinate construirii centrului multifuncțional, iar cealaltă jumătate susține activități educaționale pentru 5.850 de copii proveniți din comunități izolate sau dezavantajate din întreaga țară.

Pe o suprafață de aproximativ 10 hectare vor fi construite spații de cazare, cantină, centru de conferințe și spiritualitate, bibliotecă și săli de lectură, ateliere de pictură și educație muzicală, laboratoare de științe, săli de spectacol, spații multifuncționale și o bogată infrastructură sportivă.

Caracterul cu adevărat național al proiectului este asigurat de cele 117 centre educaționale locale, repartizate uniform în toate județele țării. Până la finalizarea construcției, copiii beneficiază deja de sprijin la nivel local, iar ulterior vor participa la tabere și excursii tematice, ateliere de creație, lectură, literatură și meșteșuguri, consiliere psihologică și socială, suport școlar suplimentar și schimburi de experiență. Programul „Școala părinților” extinde intervenția către familie, recunoscând că binele copilului nu poate fi desprins de întărirea relațiilor familiale.

Prin această inițiativă, Preafericirea Voastră oferiți societății românești un exemplu de responsabilitate pastorală față de generațiile care vor purta mai departe credința, cultura și valorile spirituale perene.

Preafericirea Voastră,

Privite împreună, Programul Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, Proiectul educațional „Alege Școala!”, concursurile și congresele catehetice naționale cu tematici omagiale, Concursul‑festival Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor, mesajele adresate de Preafericirea Voastră la început de an școlar și universitar și Proiectul național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” alcătuiesc o operă educațională coerentă, impresionantă prin amploare și bogăție. Toate poartă amprenta inițiativei, binecuvântării și perseverenței Preafericirii Voastre și exprimă aceeași convingere: viitorul Bisericii și al societății se pregătește cu credință, nădejde și dragoste, prin educație, comuniune și conlucrare. În lumina „Anului omagial al pastorației familiei creștine”, aceste lucrări se descoperă ca forme complementare de întărire a familiei în vocația ei de a naște, a crește și a educa tineri pentru viața în Hristos și cu responsabilitate față de binele poporului.

Inițiativele Preafericirii Voastre nu răspund doar unor nevoi imediate, ci construiesc instituții, formează conștiințe și promovează o cultură „a credinței lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6). Ele afirmă, cu puterea faptelor, că viitorul unei societăți depinde de felul în care aceasta își iubește, crește și educă copiii și tinerii.

La acest ceas aniversar, Vă mulțumim, Preafericirea Voastră, pentru pilda unei slujiri înțelepte și dinamice, pentru grija părintească arătată tinerei generații și pentru atenția acordată constant educației luminate de credința creștină. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să Vă dăruiască ani îndelungați, sănătate deplină, pace sufletească și bucurii sfinte, spre a continua cu aceeași râvnă lucrarea de slujire prin cuvânt și faptă a Bisericii și a poporului român.

Întru mulți și binecuvântați ani, Preafericirea Voastră!

Pr. dr. Florin Marica,

directorul Proiectului național

Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”

Cuvânt de felicitare la aniversarea zilei de naștere a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 22 iulie 2026, rostit în biserica nouă a Centrului cultural misionar „Familia”, din orașul Pantelimon, județul Ilfov.