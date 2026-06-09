12 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie la Râmnic

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, luni, 8 iunie, la momentul sărbătoririi a 12 ani de la întronizarea sa în scaunul arhieresc al acestei eparhii. Alături de chiriarhul Râmnicului au fost prezenți clerici ostenitori ai Centrului eparhial și slujitori ai lăcașului de închinare.

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh din anul 2014, în ziua de 8 iunie, Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea a fost martoră a întronizării Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie în demnitatea de Arhiepiscop.

În mesajul împărtășit la acest moment aniversar din viața Înaltpreasfinției Sale a fost reliefat faptul că: „în Sfânta Scriptură, numărul doisprezece este numărul plinătății, al alegerii și al binecuvântării dumnezeiești care se revarsă asupra poporului lui Dumnezeu. Douăsprezece au fost semințiile lui Israel prin care Dumnezeu a pregătit lucrarea mântuirii. Douăsprezece pietre au fost așezate în albia Iordanului ca aducere aminte a trecerii spre pământul făgăduinței. Douăsprezece pâini se aflau necontenit înaintea Domnului în Sfânta Sfintelor, ca semn al legământului dintre Dumnezeu și poporul Său. În Noul Testament, numărul doisprezece a dobândit o lumină și mai mare. Mântuitorul Hristos a ales doisprezece Apostoli pentru a fi temeliile Bisericii și martorii Învierii Sale până la marginile pământului. După înmulțirea pâinilor, au rămas douăsprezece coșuri pline de fărâmituri, semn că darurile lui Dumnezeu nu se împuținează prin împărtășire, ci sporesc întru mântuire. În cetatea cerească descrisă de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, întâlnim douăsprezece porți, douăsprezece temelii și rodirea pomului vieții de douăsprezece ori pe an, toate vestind desăvârșirea Împărăției lui Dumnezeu. Privit în această lumină, pragul celor doisprezece ani de arhipăstorire apare ca un simbol al unei lucrări mature, care și‑a arătat cu prisosință roadele printr‑o slujire care a zidit în jurul său comuniune, cultură, rugăciune și duh de mărturisire. Dacă ziua întronizării s‑a aflat sub semnul Cincizecimii, atunci acești doisprezece ani pot fi înțeleși ca doisprezece ani în care darurile Duhului Sfânt au lucrat în chip văzut în viața Eparhiei Râmnicului. Asemenea celor doisprezece Apostoli care au purtat Evanghelia până la marginile lumii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a căutat să ducă lumina credinței în toate dimensiunile vieții eparhiale: în Altar și în școală, în mănăstire și în cetate, în cultură și în filantropie, în restaurarea memoriei trecutului și în pregătirea generațiilor viitoare. Astfel, numărul doisprezece devine astăzi semnul unei binecuvântări care continuă să rodească și al unei Cincizecimi care se prelungește în istoria Râmnicului prin lucrarea unui păstor dăruit de Dumnezeu”.