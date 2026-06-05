30 de ani de la înființarea Liceului Teologic Ortodox din Piatra‑Neamț

Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra‑Neamț a îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani de existență. Momentul aniversar a fost marcat prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La slujbă au participat cadre didactice, elevi, absolvenți, reprezentanți ai autorităților locale și numeroși credincioși, care au dorit să fie alături de comunitatea școlară într‑un moment de profundă recunoștință pentru binecuvântările revărsate asupra instituției de‑a lungul celor trei decenii de activitate.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Mihai‑Arthur Mang a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Hlipiceni II, din cadrul Protopopiatului Botoșani.

În cuvântul adresat celor prezenți, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a evidențiat misiunea esențială a școlii teologice, aceea de a‑i forma pe tineri prin aprofundarea Sfintei Scripturi, a învățăturii Sfinților Părinți și a istoriei Bisericii, aflată în strânsă legătură cu istoria poporului și a lumii: „Care este mandatul oricărei școli teologice? Acela ca acei copii și tineri care aleg să fie elevi într‑o asemenea școală să se adâncească în tainele Scripturii, în tainele Sfinților Părinți, în tainele istoriei Bisericii, atât de adânc îngemănată cu istoria dogmelor, cu istoria țării și a lumii.

Dar în vremurile din urmă, spre deosebire, oarecum, de seminariile de altădată, există și multe discipline laice. O prezență văzută de unii ca fiind în defavoarea celor teologice, însă, dacă privim mai în adânc, înțelegem că atât viitorul preot, cât și cei care se îndreaptă spre alte domenii de activitate au nevoie și de științele lumii acesteia, legate, bineînțeles, de știința veșniciei.

Pentru că lucrarea oricărui creștin, dar cu atât mai mult a unui preot, a unui absolvent de seminar, este deopotrivă dumnezeiască și omenească, după cum dumnezeiesc‑omenească este și lucrarea Dumnezeului‑Om, Iisus Hristos. Noi, cei care credem în Dumnezeu, avem două patrii: trăim cu inima în patria de sus, cea a veșniciei, dar trăim cu mintea și cu trupul și în patria de jos. Și pentru ambele patrii, moștenirea creștinului adevărat, se cuvine să fim pregătiți atât cu ceea ce Scriptura și Sfinții Părinți cer de la noi, cât și cu ceea ce realitatea vieții, cu bucuriile și încercările ei, ne așază înainte”.

La rândul său, pr. prof. Bogdan Constantin, directorul Liceului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra‑Neamț, a vorbit despre spiritul de familie care a caracterizat instituția de‑a lungul celor trei decenii de existență. Acesta a evocat câteva însemnări descoperite într‑o carte păstrată în școală de peste 25 de ani, semnate de ierarhi ai Moldovei și Bucovinei, care au însoțit de‑a lungul timpului parcursul instituției.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan i‑a oferit pr. prof. Bogdan Constantin, directorul liceului, Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei” pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul seminarului. Aceeași distincție pentru mireni a primit‑o și profesorul de muzică Marius‑Ioan Corugă.

Totodată, instituția a oferit cadrelor didactice, precum și unor foști seminariști, diplome și plachete comemorative.